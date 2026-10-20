Один из старейших языков программирования попал в топ-20 рейтинг Tiobe

Язык программирования COBOL, считающийся одним из старейших в мире, вновь обретает популярность. Согласно рейтингу языков компании Tiobe, за год он отвоевал семь строчек и вошел в топ-20 самых востребованных языков в мире.

Если в октябре 2025 г. COBOL находился на 23 месте в рейтинге, то год спустя добрался до 16. Его дебют состоялся в 1959 г., почти 70 лет назад, и большинство изучавших его специалистов давно на пенсии, а создатели и вовсе начали умирать. Тем не менее, прослеживается явное возвращение его лучших времен – в рейтинге Tiobe наилучшим результатом COBOL было восьмое место в августе 2021 г., а наихудшим – 47 августе 2011 г.

Толчком для роста популярности COBOL стала пандемия коронавируса COVID-19 весной 2020 г. Весь мир тогда ушел на удаленку, и одновременно с этим резко повысилась нагрузка на различные социальные службы. В США быстро поняли, что значительная часть работающего в этих службах кода написана на COBOL, специалистов по которому к тому времени осталось немного. Тогда IBM учредила обучающие курсы по этому языку. Правда, позже она создала «переводчик» с COBOL на Java, помножив на ноль собственную инициативу.