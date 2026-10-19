Домашний интернет от А1 становится быстрее: появился новый тариф с гигабитной скоростью

В линейке #ВсёвДом от А1 появился новый тариф для тех, кто хочет пользоваться интернетом на максимальных скоростях! «#ВсёвДом Анлим Гигабит» создан для тех, кто хочет получить всё необходимое для комфортной цифровой жизни в одном предложении: гигабитный домашний интернет, телевидение, безлимитную мобильную связь и оборудование для стабильного Wi‑Fi во всем доме.

Новый тариф предлагает домашний интернет до 1 Гбит/с – для фильмов, игр, работы, видеозвонков и других задач. Высокой скорости хватит всей семье, даже если все пользуются интернетом одновременно.

Вместе с тарифом абоненты получают продвинутое оборудование Xiaomi Mesh System AX3000, которая обеспечивает быстрый и стабильный Wi‑Fi по всему дому. Mesh-система создает единую бесшовную Wi‑Fi-сеть и помогает избавиться от зон со слабым сигналом, которые нередко возникают даже при хорошем интернет-подключении.

Также в состав тарифа входит подписка «Всё включено» от онлайн-кинотеатра VOKA с более чем 100 телеканалами и доступом к разнообразному видеоконтенту.

Преимущества нового тарифа не ограничиваются домашним интернетом и телевидением! В рамках специальной акции клиенты также могут подключить безлимит звонков и интернета на 2 SIM-карты.

Запуск тарифа «#ВсёвДом Анлим Гигабит» стал очередным этапом развития сети фиксированного доступа A1. Гигабитные скорости стали доступны благодаря масштабной модернизации сети, которую компания последовательно реализует в последние годы.

Оставить заявку на подключение к тарифному плану «#ВсёвДом Анлим Гигабит» можно на сайте.