Базы данных не терпят суеты и дилетантов

Мой коллега-пользователь данного сайта написал в блоге о том, как легко и просто работать с реляционными базами данных (БД). Удивляет однако, что сколь бы ни вещали о том, что это просто, форумы по БД живут, здравствуют и, кажется, по численности задаваемых там элементарных вопросов, занимают первое место. Если всё так просто, то в чём же дело? Кажется, составил запрос и – вуаля! – получил ответ.

Всё дело в том, что система управления базой данных (СУБД), как сервер, существует сама по себе; БД, как особо организованная файловая система, существует сама по себе, а приложение, которое разрабатывает многострадальный программист, также существует само по себе. Мало того – они могут быть расположены в разных местах на диске и даже на разных компьютерах. Нередко удалённых. Поэтому прежде чем разбираться, что такое язык запросов SQL, надо бы уяснить некоторые сущности, без которых эти самые SQL не работают. Т.е. абсолютно.

Для программиста БД существует в двух ипостасях – реальная БД, как структурированные данные где-то на каком-то носителе, и их отражение в его программе, которое надо связать с реальной БД. Если такой связи нет, то вся дальнейшая работа бессмысленна. Чтобы установить такую связь, программист должен знать имя компьютера или его IP-адрес (в простейшем случае – «localhost»), путь к реальной БД, её имя, логин и пароль доступа. Это всё – параметры команды Connect(). Я далее буду рассматривать пример, а чтобы не заморачиваться конкретной IDE, воспользуюсь древней, но всё ещё живой библиотекой классов IBPP, работающей везде, где употребляется отец языков программирования C++ и промыщленная СУБД Firebird.

После подключения к проекту файлов, составляющих библиотеку IBPP, дополним класс IBPP новым членом, объявив отражение БД в начале программы или в её заголовке:

IBPP::Database db;

Прежде всего, создаём отражение БД в своей программе:

try

{

db = IBPP::DatabaseFactory("localhost", DBName.c_str(), "SYSDBA", "masterkey");

}

catch(IBPP::Exception& e)

{

// сюда помещаете сообщение о том, что что-то не так

}

Исключения надо отслеживать обязательно! Далее для краткости отслеживание исключений опускаю, но будем подразумевать, что они всегда есть. Коннектимся:

db->Connect();

Если коннект удачен, (исключений нет) – вам повезло. Но не спешите с SQL. Запрос не будет работать, если он находится за пределами транзакции. Что такое транзакция? О, тут в Интернете на этот счёт много вранья. То ли неопытные программисты давали определения, то ли любители лишь бы писать. Транзакция – это сеанс связи между отражением БД в вашей программе и реальной БД, а вовсе не «операция, которая либо выполняется до конца, либо совсем не выполняется». Транзакция может обрамлять один или несколько запросов. Во время транзакции в специальном буфере сервера СУБД при каждом запросе создаются копии записей в БД, к которым обращается отражение БД. Запросы могут выполняться, а могут и не выполняться, например, по причине их некорректности. Сеанс завершается и транзакция становится неактивной либо после подтверждения (коммита), либо после отката изменений. Так вот, если проигнорировать «неправильные» запросы и закоммитить транзакцию – в реальной БД останутся изменения только для «правильных» запросов. Смешно, да? Но это так.

Давайте объявим транзакцию:

IBPP::Transaction tr;

И создадим её:

tr = IBPP::TransactionFactory(db);

Стоп-стоп. Что мы создали? Думаете -- транзакцию? На самом деле мы создали не транзакцию, а пункт управления ею. Это такой объект -- класс или подкласс. Он имеет свои методы. А реальная транзакция проживает на сервере СУБД. Но, как только мы создали транзакцию в программе при подключённой реальной БД, на сервере СУБД создалась реальная транзакция и получила свой номер. Для простоты объект tr будем называть тоже транзакцией. Она пока неактивная. Активизировать её будем тогда, когда это потребуется. Теперь объявим запрос, как член класса IBPP:

IBPP::Statement st;

В строку S поместим текст запроса. Подразумеваем, что запрос – выборка из одного столбца с некоторыми условиями.

Обнулим счётчик строк в ответе, создадим тело запроса, стартанём транзакцию, загрузим текст S запроса в его тело, выполним и, если СУБД приняла и выполнила запрос, то начнём опрашивать буфер ответа c целью поместить данные в своё приложение:

int rc=0;

int array[4096];

try

{

st = IBPP::StatementFactory(db, tr);

try

{

tr->Start();

st->Execute( S.c_str() );

}

catch(…)

{

tr->Rollback();

return rc;

}

while( st->Fetch() )

{

st->Get(1, array[rc]);

rc++;

}

tr->Commit();

}

catch(IBPP::Exception& e)

{

cout << e.ErrorMessage();

}

return rc;

О том, что запрос выполнился, мы можем судить по отсутствию исключений и по ненулёвости количества записей, если, конечно, знаем, что какие-то записи должны быть. В любом случае при неудачах мы должны откатывать транзакцию, иначе пострадает целостность БД.

Транзакции имеют время жизни, уровень изоляции, способы разрешения коллизий. Об этом много написано, ссылок не даю, пользуйтесь поиском, кому интересно. Итак, минимальный джентльменский набор для работы с реляционными БД: отражение БД, транзакция, запрос. А примеры текстов запросов – смотрите в любом справочнике по используемому диалекту SQL.