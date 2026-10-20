Xiaomi выпустила фитнес-браслет Redmi Band 4

В Китае без громких анонсов поступил в продажу фитнес-браслет Redmi Band 4, сменивший дебютировавшую в 2024 году модель третьего поколения. Новое устройство отличается изменённой формой корпуса, защитным стеклом и увеличенным временем автономной работы.



Redmi Band 4 выполнен в монолитном корпусе с металлическим эффектом и 2,5D‑стеклом, прикрывающим дисплей. Экран диагональю 1,47 дюйма идёт с частотой обновления 60 Гц. Ремешок имеет вертикальную текстуру, а доработанная застёжка надёжно фиксирует браслет на запястье как во время тренировок, так и в повседневной носке. Полностью заряженного аккумулятора хватает примерно на 21 день работы — у предшественника ресурс был на три дня меньше. При активном использовании функций мониторинга время работы сокращается до около восьми дней; итоговый срок зависит от того, какие именно функции отслеживания подключены.



Redmi Band 4 поддерживает стандартный набор функций для фитнес‑трекеров: круглосуточный мониторинг стресса, частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, контроль качества сна и отслеживание женского здоровья. Присутствуют 50 спортивных режимов, в числе которых бег, велоспорт и настольный теннис. Защита от воды — по стандарту 5ATM.



На обычном наборе функций носимых устройств: Redmi Band 4 выводит уведомления, позволяет устанавливать будильники и менять циферблаты. В Китае доступна оплата через QR‑кодами WeChat и Alipay. О наличии NFC‑модуля не говорится, хотя у модели третьего поколения он был. Redmi Band 4 оценивают в 169 юаней (около 25 долларов).