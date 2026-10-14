Alibaba представила ИИ-очки Qwen Glasses N1

Китайская Alibaba на мероприятии в Ханчжоу представила новые «умные» очки Qwen Glasses N1.

Очки получили 50-мегапиксельные камеры улучшенного типа, микрофоны с костной проводимостью, а также увеличенное время автономной работы: до 25 часов в режиме ожидания и до девяти часов воспроизведения музыки без подзарядки.

По сравнению с первым поколением Qwen Glasses, представленным в ноябре прошлого года, новая модель глубже интегрирована с ИИ-ассистентом Qwen. Пользователь может взаимодействовать с помощником голосом, совершать платежи и покупки, а также отслеживать показатели здоровья. Одновременно Alibaba начала продажи новых ИИ-наушников Qwen Clip, созданных совместно с Bose Corp.