Немецкая компания Black Forest Labs представила ИИ-модель FLUX 3 Image Klein для генерации изображений

Немецкая компания Black Forest Labs представила открытую нейросеть FLUX 3 Image Klein для генерации и редактирования изображений. По словам разработчиков, модель обошла более крупных конкурентрв и при этом работает на локальных устройствах, используя всего 5,6 млрд параметров.

По итогам внутренних тестов Black Forest Labs заняла первое место среди моделей с открытыми весами в задачах генерации изображений по текстовому описанию, работе с несколькими референсами и редактировании готовых изображений. Она обошла закрытые модели Ideogram V4.5 и FLUX.2 pro и при этом остаётся самой компактной. Например, у Qwen-Image 2.1 — 7 млрд параметров, у Krea 2 — 12,9 млрд.

По сравнению с предыдущей версией Klein FLUX.2 на 9 млрд параметров новая модель показала рост на 91 пункта в рейтинге Elo в генерации по тексту и на 70 пунктов — в редактировании, при сокращении объёма параметров на 38%. Модель рассчитана на обычные потребительские видеокарты: базовые веса занимают 11,2 Гбайт в формате BF16 и 5,6 Гбайт в FP8. Сборка INT8 позволяет запускать модель на Nvidia GeForce RTX с минимум 8 Гбайт видеопамяти через ComfyUI или Diffusers.

Версия в INT8 генерирует изображение разрешением 1 мегапиксель (1024 × 1024) примерно за 4 секунды на RTX 5090 и менее чем за 9 секунд на RTX 4070. Разработчики также предусмотрели дообучение FLUX 3 Image Klein с помощью LoRA (низкоранговая адаптация) и интеграцию с несколькими популярными инструментами для работы с генеративными моделями. Для производственных задач с низкой задержкой доступны индивидуальные настройки по запросу. По заявлению компании, перед выпуском модель прошло внутреннее тестирование на устойчивость к злоупотреблениям и независимую оценку безопасности.

Веса распространяются по лицензии FLUX Kommunity License: пользователи и компании с годовой выручкой менее $5 млн могут бесплатно использовать модель в коммерческих целях; для крупных организаций действуют отдельные условия лицензирования. FLUX 3 Image Klein уже доступна для загрузки через Hugging Face и через API Black Forest Labs. Стоимость генерации через API начинается от $0,009 за изображение размером 1 мегапиксель (1024 × 1024) в зависимости от соотношения сторон.