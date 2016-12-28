5 идей для подарка другу-геймеру

1. Геймпад

Даже если ваш друг - безоговорочный фанат ПК-гейминга и отыгрыша на «клавамыши», то геймпад станет отличным дополнением и разнообразит его игровой опыт. Если геймер больше по шутерам - см. п.2

Считается, что геймпады от xbox выигрывают по надежности и удобству, поэтому автор рекомендует обратить внимание именно на них, хотя и стоят они подороже.

Цена вопроса - от 7 руб. в младшей ценовой категорий, примерно 50 за геймпад от xbox

2. Геймерский девайс.

Это может быть механическая клавиатура, мышь, наушники или гарнитура с микрофоном.

Если одариваемый геймер практикует замесы в шутерах, то эти девайсы станут отличным дополнением к его скиллу. Конечно, если он есть.

Еще один вариант здесь - руль, если есть интерес к гоночным играм.

Цена вопроса - от 15 руб.

3. Игра

Или предзаказ игры.

Можно оформить покупкой в подарок в Steam, приобрести диск или купить цифровой ключ на российском сайте. Последний вариант самый дешёвый у удобный, так как цены в стиме для РБ выставлены в долларах и довольно высоки, дисковые копии в той же Белконсоли или в OZ.by есть смысл брать только на распродаже. Российских сайтов ключей чуть больше чем много, из самых известных - www.steambuy.com и www.steampay.com.

Цена вопроса - от 60 руб. за стандартное издание до 100 руб. за расширенные издания с дополнениями.

4. Коллекционное издание игры

Коллекционные издания игр заточены в том числе и под подарки. Кроме самой игры содержат чаще всего фигурки персонажей, артбуки, различный полиграф в виде наклеек, карт игрового мира + эксклюзивные дополнения.

Искать лучше всего в интернет-магазинах, тех же OZ и Белконсоль. Французский издатель и разработчик игр ubisoft предлагает эксклюзивные коллекционки и их предзаказ в своём собственном магазине Uplay shop, хотя тут придется раскошелиться, ведь придется оплачивать еще и доставку.

Цена вопроса - от 60 руб.

5. Видеокарта

Тоже вариант, так как цена на полный апгрейд ПК может достигать заоблачных высот. Можно с уверенностью сказать, что видеокарта при условии наличия средней сборки (в виде 4-ядерного процессора и 8-12 гигов оперативной памяти) позволит наслаждаться графикой предстоящих игр если не на максимальных, то на высоких настройках. Либо же позволит выкрутить на максимум графику в вышедших ранее играх.

Автор рекомендует обратить внимание на видеокарты Nvidia серии 1050. Серия предлагает довольно мощные карты по средним ценам. Даже самый дешёвый вариант несет на себе 4ГБ памяти.

Цена вопроса - от 300 руб.