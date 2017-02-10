Почему вам не нужны 6 Гб оперативной памяти в смартфоне

Телефоны стали сложнейшими устройствами, которые могут работать с несколькими задачами одновременно. Выбирая новый смартфон, нужно ориентироваться на функции, которые будут востребованы. Чем больше функций и многозадачности необходимо – тем больше оперативной памяти понадобится.

Перед тем как считать количество гигабайт оперативной памяти в смартфоне – давайте на всякий случай уточним, что это такое и как оно работает совместно с другими компонентами.

В телефоне всегда есть процессор (по англ. CPU или central processing unit) – это «мозг» смартфона, который обрабатывает все вычисления и выполняет логические операции. Он подключен по шине к остальным компонентам смартфона, таким как оперативная память, графическое ядро и Flash-память.

Скорость процессора измеряется в ГГц, она связана с количеством ядер и типом архитектуры, на которой он построен.

Flash-память - это место, где сохраняются все приложения, настройки, документы и сама система в целом. Чем больше Flash-памяти – тем больше данных можно сохранить на смартфон.

И наконец, оперативная память, на ней мы сегодня остановимся более подробно. Оперативную память еще называют RAM или по англ. Random Access Memory. Она функционирует как «короткая» память у человека, отвечает за работу тех программ, которые в данный момент запущены на смартфоне.

Если в Windows возможно открыть 100 вкладок в браузере, игру в фоне и еще 40 картинок в Adobe Photoshop, то в Android все по-другому. Эта операционная система работает с оперативной памятью по принципу вытесняющей многозадачности. Например, в данный момент открыто 5 приложений. Потом пользователь запускает 6-е, но в процессе его загрузки Android быстро выгружает из памяти 1-е. От объема оперативной памяти зависит многозадачность и быстрое переключение между приложениями смартфона, что делает работу на устройстве более плавной и быстрой.

Оперативной памяти никогда не бывает много. Сразу после перезагрузки часто занято около 1 Гб RAM. Это системные приложения, оболочка, Google сервисы, сервисы распознавания лица, сканер отпечатков пальцев, бэкапы, сервис контактов и многое другое. Вот типичная картина распределения оперативной памяти на смартфоне:

Как видите, Android и приложения, установленные на смартфоне, легко загружают 2 Гб оперативной памяти почти на 80%. Как же так получается?

Легко посчитать, что если 1 Гб отводится под системные приложения и Google-сервисы, то все остальное занимают сторонние программы. Например, приложение Facebook может использовать до 200 Мб оперативной памяти, Google Chrome – минимум 70 Мб, карты – около 100 Мб. Кроме того, система резервирует не менее 250-300 Мб оперативной памяти и этот объем должен быть свободен.

При покупке телефона все это лучше держать в голове и понимать, для каких целей приобретается смартфон. Если это телефон для новичков, предназначенный в основном для звонков, смс и ничего более - то вполне может хватить Huawei Y3II с 1 Гб оперативной памяти. Он будет стабильно работать, но не ждите от него чего-то сверх. Эта модель для тех, кто делает первые шаги в освоении смартфонов.

Huawei GR5 имеет уже 2 Гб оперативной памяти, он чуть дороже, но с таким объемом Android-у намного комфортнее. Тут одновременно уживаются и мессенджеры, и карты, и соцсети с youtube. 2 Гб – это минимальной комфортный объем оперативной памяти для современного Android 6.0.1. К слову, даже Google рекомендует для всех 64-битных телефонов объем памяти не менее 832 МБ RAM.3 Гб – это уже как у Huawei P9. Смартфон с такими характеристиками легко держит «в памяти» все «фишки» флагманской модели, легко открывает огромные pdf-файлы, все самые современные игры запускаются и работают без проблем. Google Chrome позволяет открыть более 50 вкладок и даже существенно не замедляется. Благодаря принципу мультизадачности многие приложения попросту не выгружаются из оперативной памяти.

4 Гб – это уровень дорогих смартфонов с самыми «топовыми» характеристиками (к примеру, Huawei Mate 9). Такой телефон стоит не менее 500$ и легко работает с приложениями любого объема. Получится одновременно вести онлайн-трансляцию через Periscope, играть в Asphalt 8, смотреть ролик на Youtube и держать открытым документ Word размером более 200 Мб. Даже «тяжелые» приложения соцсетей вроде Facebook, Vkontakte, Одноклассников и Instagram не смогут загрузить полностью этот смартфон. 4 Гб – это количество оперативной памяти с запасом. Еще долго можно будет не думать про «апгрейд» смартфона. Huawei Mate 9 использует память LPDDR4, которая на порядок быстрее и энергоэффективнее памяти предыдущего поколения. Имейте это ввиду.

6 Гб – это наибольшее количество оперативной памяти на данный момент в смартфонах. Очень мало аппаратов могут похвастать такой характеристикой. Huawei Mate 9 Pro – среди них. Такой рекордный объем пока используется производителями, чтобы подчеркнуть статусность смартфона. Говоря откровенно, в повседневном использовании какие-то существенные отличия 6 Гб от 4 Гб сложно заметить. На данный момент и в ближайшие год-два.

Из личного опыта хочу добавить, что смартфон с 2 Гб оперативной памяти, который постоянно использует автор статьи, хорошо справляется со своими задачами. Браузер Opera не тормозит, Whatsapp, Viber, Instagram – работают стабильно. Еще больше приложений пока не было необходимости запускать одновременно. Но когда играешь вечером по пути домой в «тяжеловесные» гонки – замечаешь, что было бы неплохо уже иметь больше оперативной памяти. Поэтому, постепенно читаю обзоры новых смартфонов и уже присматриваюсь к новому телефону. Скорее всего, это будет Huawei Mate 9.

Виктор Эйр