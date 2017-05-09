Huawei обойдет Apple через два года. Через пять – возглавит списки лидеров рынка. Смотрим, почему

Борьба между технологическими гигантами Huawei и Apple длится уже не первый год. На пресс-конференции в Барселоне в 2016 году Ричард Ю, генеральный директор бизнес-подразделения Huawei Consumer Business Group (Huawei CBG), заявил, что на то, чтобы обойти Apple, компании понадобится два-три года. На то, чтобы выйти в мировые лидеры по доле рынка смартфонов – пять лет. Все можно было бы списать на амбиции, если бы не очевидные факты: все так и будет с высокой долей вероятности. KV.by разбирается, почему так все и произойдет.

«Он не растет, а я расту...»

Доля смартфонов Apple снижается уже не первый год. В 2016 году компания установила личный антирекорд, продав на 11,5% смартфонов меньше, чем годом ранее.

Согласно статистике IDC, на конец 2016 года доля Apple сократилась до 12,5 %. Сейчас она на втором месте по доле смартфонов в мире. Huawei на 3-ем с результатом в 9,3%. На конец 2016 года эти две компании разделяет всего 3% по доле продаж смартфонов. Флагманы Huawei P9 и P9 Plus разошлись более чем 10-милионным тиражом, в будущем темпы роста отгрузок будут только расти.

Начиная с 2015 года, Huawei сообщает о стабильном росте ее доли на рынке смартфонов, в то время, как Apple фиксирует спад. Более того, бренд Huawei который год в числе лидеров на крупнейшем рынке смартфонов – в Китае. В Европе успехи тоже идут в году: в таких странах, как Португалия, Нидерланды, Финляндия Huawei на первом месте по продажам смартфонов уже как год.

Если темпы сохранятся, то через пару лет Huawei сравняется с Apple по количеству отгруженных смартфонов. А там остается лишь чуть-чуть, чтобы обогнать компанию из Купертино.

«Такой, но только другой»

Парадокс, но Huawei который год удается выводить на рынок новые смартфоны в новом дизайне. Более того, компанию смело можно назвать законодателями моды в смартфоностроении, так как который год инновации, внедренные в устройствах, гордо носят приставку «первый в мире», «первый в отрасли» и т.д.

«Apple тоже!» – скажете вы. Возможно раньше, но не сейчас. С «уходом» Стива Джобса ушло что-то и у бренда. Он уже давно занимается самокопированием. Посмотрите на iPhone 6, 6s, 7 - вы не найдете глобальных отличий среди них. Все тот же корпус, те же кнопки, те же рамки. Дизайн, который был актуален в 2015, бесконечно устарел в 2017.

Дистанция становится все больше

Еще два заметных пользовательскому глазу критерия и, соответственно, разительной дистанции между конкурирующими брендами. Первый – дисплей. Дисплеи с разрешением 2K (1440 x 2560) уже не дань моде, а данность. С ними удобнее серфить в интернете и смотреть VR-контент, который набирает аудиторию и популярность. Huawei P10 Plus имеет экран с разрешением 1440 x 2560. В то же время iPhone 7 имеет разрешение всего лишь 750 x 1334. Да, смартфоны появились на рынке с разницей в полгода, однако тут такой момент: либо Apple потерял «нюх» на тренды, и «пальма трендсеттера» перешла Huawei, либо мы чего-то не знаем о развитии технологий.

Второе – программная оболочка и операционная система. Смартфоны Huawei на ОС Andriod, она дает более широкие возможности кастомизации, гибкость, а также предлагает обилие функций и безопасность данных. Вы легко в два клика можете переделать интерфейс на своем смартфоне Huawei под iOS. А наоборот – увы, но нет.

Все комплектующее и ПО Huawei разрабатывает самостоятельно – вплоть до процессора. Это позволяет устанавливать меньшие цены на смартфоны и успешно конкурировать с другими. У Apple все наоборот: большинство комплектующих закупается в как раз на родине бренда Huawei – в Китае у сторонних производителей.

Предварительные выводы

Huawei – компания с большими амбициями, которая ежегодно представляет рынку различные инновации и востребованные идеи. И, если такая тенденция продолжится, то у Huawei действительно есть все шансы стать №1, обогнав не только Apple, но и другие известные всем нам бренды.