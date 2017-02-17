10 причин купить смартфон Huawei

Камера

Камеры смартфонов Huawei – одни из лучших. Смартфоны этой компании занимают лидирующие позиции в рейтингах мобильной фотографии. Так, к примеру, камера Huawei P9 – не в последнюю очередь благодаря сотрудничеству с Leica – признана лучшей по мнению десятка мировых ведущих авторитетных изданий, а сам смартфон получил многочисленные награды, в том числе как лучший европейский смартфон для потребителей 2016-2017 по версии Европейской ассоциации изображения и звука, а также как лучший смартфон с двойной камерой по версии Teknotel 2016.

Основная камера смартфона Р9 – двойная: цветная и черно-белая. Вместе они захватывают больше света и создают более контрастную и высокодетализированную картинку.

Само приложение «Камера» на флагманских смартфонах Huawei – это огромное поле деятельности для тех, кто любит фотографировать. Профессиональный режим предоставляет настройки диафрагмы, ISO, выдержки. Есть возможность сохранять в RAW и рисовать светом. В камерах смартфонов Р9 и Mate 9 есть режим широкой диафрагмы – для создания эффекта размытия фона (боке), причем сделать это можно даже на уже готовой фотографии. Если же нет привычки копаться в настройках – автоматический режим камеры все сделает за вас.

Стильный дизайн

Внимание к мелочам, стильный «металлический» дизайн, плавные линии и близкие к идеалу производственные процессы. Каждый смартфон - это уникальный подход к дизайну. Например, для разработки Huawei Mate 9 были приглашены дизайнеры из автомобильной индустрии.

По сути, Huawei – это единственный реальный конкурент Apple на данный момент. Компания входит в тройку крупнейших производителей смартфонов в мире. И ее планы сейчас амбициозны как никогда.

«Мы собираемся обойти их [Apple] шаг за шагом, инновация за инновацией. Это похоже на вождение автомобиля. На каждом повороте есть возможность обогнать конкурентов» - так сказал глава бизнес-подразделения Huawei CBG Ричард Ю (Richard Yu) во время презентации в ноябре 2016 г.

Инновации

Уникальная разработка, передовой смартфон с футуристичным дизайном – и все это … нет не Apple, а Huawei. Недавно представленный Huawei Honor Magic действительно удивил не только необычным изогнутым 4К-экраном вместе с топовыми характеристиками, но и аккумулятором с графеном, который заряжается за 10 мин на 40%.

4К-экран, сканер сетчатки глаза – все есть в Honor Magic. Аналогов этому смартофну на рынке действительно нет. Правда, приобрести эту модель в официальных каналах продаж не получится – бренд Honor не представлен в Беларуси.

Другой смартфон Huawei - Mate 9, помимо емкой батареи в 4000 мАч, продвинутого сканера отпечатков пальцев - предлагает технологии машинного обучения в процессоре - искусственного интеллекта, благодаря которому смартфон не потеряет в производительности даже через 18 месяцев самого интенсивного использования. А еще 4 микрофона для высочайшего качества разговоров и направленную запись звука при съемке видео. Аналогов данных технологий у конкурентов нет.

Мировой бренд

Huawei находится на 40-м месте в списке самых влиятельных мировых брендов (Brand Finance 2016). По данным престижного рейтинга «Лучшие мировые бренды» (Best Global Brands), бренд Huawei подорожал на 18% в 2016 году. Он стал одним из самых быстрорастущих брендов в технологическом секторе, поднявшись с 88 позиции на 72-ую.

Более того, Huawei входит в «100 самых привлекательных работодателей» по версии LinkedIn. По статистике, сервисами и продуктами бренда пользуется 1/3 населения планеты.

Это не Samsung

Это не Samsung. И точка. Если вы хотите действительно выделиться и быть не как все, получить отличное качество устройства и доступ к самым передовым технологиям – Huawei ваш выбор. Привлекательный дизайн, удобная фирменная оболочка, большой выбор моделей на любой вкус.

После неудачи с Note 7 доверие пользователей Samsung было подорвано. Поэтому многие любители планшетофонов перешли на Mate 8 или Mate 9 - и обратно не хотят. Huawei уже давно ни в чем не уступает своим конкурентам.

Обновления

Прошивки топовых смартфонов Huawei регулярно получают обновления и всегда содержат в себе последнюю версию Android. Большое количество настроек и тем оформления удовлетворят любого покупателя.

А, если вы купили телефон своей бабушке – можно просто включить «Простой режим» с большими иконками. Во флагманских смартфонах Huawei (Mate 9) используются элементы искусственного интеллекта – телефон учится предугадывать, какое следующее приложение вы запустите – и оптимизирует его для максимального быстродействия.

Фирменный интерфейс EMUI – это оболочка от профессионалов своего дела, его легкий и интуитивный дизайн подойдет каждому. Множество виджетов, легкость в настройке, приятные иконки порадуют пользователей всех возрастов. Есть возможность скрывать неиспользуемые приложения. Для экрана блокировки можно выбрать целую серию снимков, чтобы у вас каждый раз были новые обои. Есть поддержка цветовых тем, управление голосом и управление жестами.

С последней версией EMUI 5.0 (в Mate 9, P8 lite 2017) управлять смартфоном стало еще легче: смартфон игнорирует часть ложных касаний, до 53% действий можно выполнить в 2 шага и до 95% действий выполняются в 3 шага.

Фирменные функции

Фирменные функции, которые делают повседневное пользование смартфоном удобнее. Технология виртуальной тройной антенны Signal+, которая обеспечивает уверенный прием в любых обстоятельствах –можно не беспокоиться, как держать свой смартфон, и разговаривать, не боясь закрыть антенну рукой. Wi-FI+ 2.0 – технология, сортирующая сети WI-Fi по уровню сигнала - смартфон Huawei сам выберет сеть с самым стабильным подключением.

В некоторых смартфонах Huawei установлено до 4 (!) микрофонов для эффективного шумоподавления. Сканер отпечатков пальцев с мгновенной разблокировкой, на который также можно настроить ряд действий, и продвинутые настройки конфиденциальности помогут оградить личные данные от посторонних.

Процессоры

Процессоры Kirin, разработанные Huawei, постоянно занимают высокие позиции в бенчмарках и тестах на производительность. И гарантируют непревзойденную скорость в приложениях и играх, а также умеренное энергопотребление (благодаря встроенным соответствующим технологиям).

Новейший Kirin 960 использует технологический процесс 16 нм, что на данный момент является большим достижением для производства чипов. Такой точный и дорогой технологический процесс могут себе позволить только самые богатые и крупные компании, к примеру, Intel.

HiSilicon Kirin 960 — это восьмиядерный 64-битный процессор. Чипсет поддерживает работу с оперативной памятью формата LPDDR4 и встроенной формата UFS 2.1, что дает прирост производительности до 30% по сравнению с конкурентами. UFS 2.1 увеличивает скорость чтения и записи файлов. Графический адаптер Mali G71 MP8 обеспечивает прирост 180% по сравнению с предыдущим поколением. Графический чип полностью совместим с приложениями для виртуальной реальности, а также предоставляет поддержку Vulkan API - а это большой прирост производительности в «тяжелых» играх и приложениях типа «Галерея».

«Премиум сервис» - уникальная услуга в Беларуси

Гарантия 12 месяцев и программа «Премиум сервис» позволят спать спокойно. Huawei предоставляет уникальный сервис в Беларуси для ряда флагманских моделей – гарантию на механические (!) повреждения в течение трех месяцев со дня покупкии. Например, вы купили Huawei P9 и случайно уронили его, разбив дисплей. Если это случилось в первые 3 месяца использования, то смартфон попадает под «Преимум сервис» и будет бесплатно отремонтирован.

Если же возникли проблемы со смартфоном, но нет времени ехать в сервисный центр – к вам приедет сам сотрудник Huawei, окажет помощь на месте либо заберет смартфон в ремонт. Эта услуга называется «Сервис от дома до дома за 24 часа». И ремонт действительно занимает не более суток. Кстати, фирменный сервисный центр Huawei с шоу-румом новинок Huawei находится в самом центре Минска по адресу: пр-т Независимости, 53. При обращении несложный ремонт не займет более получаса.

Цены

Смартфоны Huawei доступны любой категории покупателей. При этом даже недорогой смартфон порадует качественной сборкой. И будет работать долго и стабильно. Если же хотите уникальных функций, бескомпромиссной мультизадачности и дорогих материалов - ваш выбор - телефоны премиум-сегмента (Huawei P9, Huawei Mate 9).