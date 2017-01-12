Академия Липень.PRO

Адрес проведения: ул. Чапаева, 3 (пл. Победы)

Даты проведения: 17.01-09.02

2-ой сезон программы состоит из четырех блоков: "Создаем работающий отдел продаж", "Управляем командами", "Ищем новые возможности в цифрах и информации. Маркетинговое исследование", "Сохраняем и умножаем то, что заработали" и будет направлена на увеличение эффективности бизнеса, изучение современных инструментов управления.

ПРОГРАММА «АКАДЕМИЯ ЛIПЕНЬ.PRO»

БЛОК 1: Создаем работающий отдел продаж

Тренер – Дмитрий Скуратович Учредитель и руководитель консалтинговой компании «Staff.By», консультант по построению отделов продаж, pre-qualified консультант программы деловых консультационных услуг «Европейского банка реконструкции и развития» Опыт: Прошел путь от продавца до директора предприятия, опыт бизнес-обучения — с 2004 года, опыт в сфере продаж — с 1997 года, опыт построения систем продаж на предприятиях малого и среднего бизнеса, в том числе «с нуля». Реализовал 40+ проектов по построению отделов продаж, 90+ проектов по тренинговому отбору менеджеров, автор многочисленных статей в периодических тематических изданиях: «Личные продажи», «Про бизнес», «Кадровик. Управление персоналом», «Отдел кадров», «Секретарское дело», «Продукт.BY», «Служба занятости» и т.д., автор книги «Легкий способ найти хорошую работу», изданную крупнейшим российским издательством «Питер».

Занятие 1: Находим тех сотрудников, которые будут продавать? 17.01.2017, 18.00-22.00.

• Этапы развития построения отдела продаж в зависимости от целей и продуктов

• Ситуация на рынке труда или есть ли на рынке готовые, крутые продажники

• Готовим профиль вакансии

• Создаем «продающее» объявление

• Особенности телефонного общения с соискателями

• Как грамотно провести собеседование и понять, будет ли толк от кандидата?

• Особенности комплектования отдела продаж в зависимости от сферы деятельности

• Особенности вывода новых сотрудников на первые продажи

• Продающие материалы, скрипты, книга продаж

• Адаптация новичков и вводное обучение

• Типичные ошибки

Занятие 2: Ставим планы, мотивируем и контролируем. 19.01.2017, 18.00-22.00

• Как правильно ставить планы? Внедрение KPI

• Сколько нужно платить продавцу? Что будет переменной, а что будет постоянной частью?

• Составляющие правильной системы оплаты труда

• Особенности нематериальной мотивации. Виды и как ее использовать?

• Почему во многих компаниях нематериальная мотивация не работает?

• Как контролировать сотрудников?

• ОВыбор CRM-системы. Нужна ли она? Excel?

• «Золотая середина» контроля: как держать все под контролем и при этом не «перегнуть палку»?

Занятие 3: Управляем отделом продаж и выводим его на полную мощность. 21.01.2017, 18.00-22.00

• Почему большинство компаний так и не создают мощный отдел продаж?

• Главный секрет создания эффективного отдела продаж.

• Два подхода к управлению отделом продаж.

• Перечень мероприятий, обязательных к применению в отделе продаж.

• Практический опыт вывода отдела продаж на полную мощность. Нюансы вывода для компаний разных сфер деятельности и размеров отдела продаж.

БЛОК 2: Управляем командой

Тренер – Вадим Нарейко Организатор Школы Управленческого Мастерства. Соучредитель Induto. Бизнес - тренер. Более 17-ти лет опыта управления проектами и компаниями в ИТ сфере. Специалист-профайлер (Международная академия детекции лжи). Тренер Международной финансовой корпорации (IFC) Опыт работы: Работал в компаниях Itransition и Skywind на руководящих позициях

Занятие 1. 24.01.2017, 18.00-22.00

Открытие

Терминология и введение в управление и лидерство

Критерии и построение эффективной команды

Игровая симуляция по групповому взаимодействию

Этапы развития и роли в команде

Занятие 2. 26.01.2017, 18.00-22.00

Влияние группы на эффективность работы сотрудников

Типы конфронтаций

Игровая симуляция по взаимодействию в кризисной ситуации

Способы повышения эффективности и работа с конфронтацией

Занятие 3. 31.01.2017, 18.00-22.00.

Принципы и подходы Agile

Типы и проблемы распределенных команд

Инструменты управления распределенными командами

Занятие 4. 02.02.2017, 18.00-22.00

Теория ситуационного лидерства

Способы оперативного определения качеств сотрудников на собеседовании

Практика определения слабых и сильных качеств сотрудников

Закрытие

БЛОК 3: Ищем новые возможности в цифрах и информации. Маркетинговое исследование.

Тренер – Александр Сержанович Опыт работы: Главный редактор агентства "Бизнес-новости" C 2013 года - руководство и проведение различных по сложности и целям исследований как для среднего и крупного бизнеса, так и для третьего сектора. Постоянный автор периодических отраслевых обзоров по деревообработке, мясной и молочной промышленности. Работает с информацией и данными разных стран на различных языках. 10-летний опыт работы журналистом в деловых медиа Беларуси – газета "Белорусы и рынок", журнал "Директор", портал Bel.Biz, журнал "Бизнес-Ревю" и прочее. Образование: Институт журналистики БГУ, Высшая школа управления и бизнеса БГЭУ, School of Young Managers of Public Administration.

Занятие 1. Маркетинговое исследование – о чем и для кого? 07.02.2017, 18.00-22.00

• Маркетинговые исследования: преимущества при известных затратах? Зачем они бизнесу?

• Методы исследования. На какие вопросы ответит маркетинговое исследование?

• Когда стоит проводить маркетинговое исследование? На каком этапе жизненного цикла продукта стоит проводить маркетинговое исследование?

• Типы исследования под конкретную задачу компании?

• Этапы проведения маркетингового исследования.

• Как сформулировать запрос/цель маркетингового исследования?

• Затраты не постоянны. На чем можно сэкономить, и где лучше не стоит?

• Типы исследования под конкретную задачу компании? • Погрешности, подводные камни и к чему следует быть готовым при проведении маркетингового исследования?

Как собирать информацию для маркетингового исследования?

• Где и кто может получить данные?

• С чего начать работу с информацией?

• Отношение к достоверности информации: верить или не верить, что подвергать сомнению?

• Вторичные источники – опора или лишнее?

• Откуда можно почерпнуть информацию об отрасли и конкурентах?

• Первичная информация: кто они – ваши респонденты?

Занятие 2: Анализ данных в маркетинговых исследованиях. 09.02.2017, 18.00-22.00

• Как сочетать информацию из разных источников и сопоставлять ее?

• Анализируем информацию: основные методы

• Где брать вспомогательную информацию для анализа?

• Как увидеть за цифрами суть?

• Как получить ответы на свои вопросы в результате исследования?

• Главный результат хорошего исследования – ясность!

• Как определить, какое именно исследование провести?

• Как определить бюджет исследования?

• Собственный маркетолог – что он может?

• Как выбрать подрядчика?

• Особенности работы с исследовательскими компаниями?

• Готовые исследования или подготовка исследования под ваш запрос?

• Как посчитать окупаемость исследования?

БЛОК 4: Сохраняем и умножаем то, что заработали

Тренер: Виталий Рунцо Финансовый консультант. Представитель Консалтинговой Группы «Личный капитал» в Республике Беларусь. Практикующий инвестор. Самостоятельно инвестирую свои средства с 2007 года. Опыт работы на зарубежном рынке ценных бумаг с 2009 г. Моя работа заключается в изучении финансовой ситуации клиента и предложении тех решений, которые оптимально подходят для конкретного человека и его семьи. География клиентов: Беларусь, Россия, Украина, Латвия, Польша, Бельгия, Катар, Испания, Молдова.

Занятие 1: Как взять под контроль свои деньги – строим собственные финансовые отчеты. 11.02.2017, 10.00-13.00

• Строим отчет об активах и пассивах (балансовый отчет) и делаем его анализ

• Ищем в отчете хорошие и плохие пассивы

• Строим семейный бюджет (отчет о доходах и расходах) на основании данных анализа

• Определяем резервный фонд: зачем он нужен, его оптимальный размер, валюта, инструменты.

• Практикуемся в построении отчетов

Занятие 2: Строим личный финансовый план. 11.02.2017, 14.00-18.00

• Разрабатываем собственную стратегию инвестирования

• Разрабатываем собственную валютную корзину

• Какой план мне для себя выбрать: типа планов

• Этапы построения личного финансового плана

• Практикуемся в построении личного финансового плана

Занятие 3: Куда инвестировать. 12.02.2017, 10.00-13.00.

• Основные инвестиционные инструменты: обзор основных инструментов, их преимуществ и недостатков, возможностей и рисков

• Инвестирование в недвижимость – напрямую и через фонды (REIT’s)

• Фондовый рынок – акции, облигации, ПИФы, ETF, структурные продукты

• Драгоценные металлы

Занятие 4: Как инвестировать. 12.02.2017, 14.00-18.00

• Способы организации инвестиций. Критерии выбора брокера.

• Технология инвестирования в Беларуси и за рубежом.

• Инвестирование с целью накопления капитала.

• Инвестирование с целью получения пассивного дохода (пенсии).

РЕГИСТРАЦИЯ:

http://academy.lipen.pro/