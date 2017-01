Академия Липень.PRO

Тренер – Александр Сержанович Опыт работы: Главный редактор агентства "Бизнес-новости" C 2013 года - руководство и проведение различных по сложности и целям исследований как для среднего и крупного бизнеса, так и для третьего сектора. Постоянный автор периодических отраслевых обзоров по деревообработке, мясной и молочной промышленности. Работает с информацией и данными разных стран на различных языках. 10-летний опыт работы журналистом в деловых медиа Беларуси – газета "Белорусы и рынок", журнал "Директор", портал Bel.Biz, журнал "Бизнес-Ревю" и прочее. Образование: Институт журналистики БГУ, Высшая школа управления и бизнеса БГЭУ, School of Young Managers of Public Administration.