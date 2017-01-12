Академия Липень.PRO

Дата проведения:
Место проведения:
Адрес проведения: ул. Чапаева, 3 (пл. Победы)
Даты проведения: 17.01-09.02
2-ой сезон программы состоит из четырех блоков: "Создаем работающий отдел продаж", "Управляем командами", "Ищем новые возможности в цифрах и информации. Маркетинговое исследование", "Сохраняем и умножаем то, что заработали" и будет направлена на увеличение эффективности бизнеса, изучение современных инструментов управления.
ПРОГРАММА «АКАДЕМИЯ ЛIПЕНЬ.PRO»
БЛОК 1: Создаем работающий отдел продаж
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Тренер – Дмитрий Скуратович
Учредитель и руководитель консалтинговой компании «Staff.By», консультант по построению отделов продаж, pre-qualified консультант программы деловых консультационных услуг «Европейского банка реконструкции и развития»
Опыт:
Прошел путь от продавца до директора предприятия, опыт бизнес-обучения — с 2004 года, опыт в сфере продаж — с 1997 года, опыт построения систем продаж на предприятиях малого и среднего бизнеса, в том числе «с нуля».
Реализовал 40+ проектов по построению отделов продаж, 90+ проектов по тренинговому отбору менеджеров, автор многочисленных статей в периодических тематических изданиях: «Личные продажи», «Про бизнес», «Кадровик. Управление персоналом», «Отдел кадров», «Секретарское дело», «Продукт.BY», «Служба занятости» и т.д., автор книги «Легкий способ найти хорошую работу», изданную крупнейшим российским издательством «Питер».
Занятие 1: Находим тех сотрудников, которые будут продавать? 17.01.2017, 18.00-22.00.
• Этапы развития построения отдела продаж в зависимости от целей и продуктов
• Ситуация на рынке труда или есть ли на рынке готовые, крутые продажники
• Готовим профиль вакансии
• Создаем «продающее» объявление
• Особенности телефонного общения с соискателями
• Как грамотно провести собеседование и понять, будет ли толк от кандидата?
• Особенности комплектования отдела продаж в зависимости от сферы деятельности
• Особенности вывода новых сотрудников на первые продажи
• Продающие материалы, скрипты, книга продаж
• Адаптация новичков и вводное обучение
• Типичные ошибки
Занятие 2: Ставим планы, мотивируем и контролируем. 19.01.2017, 18.00-22.00
• Как правильно ставить планы? Внедрение KPI
• Сколько нужно платить продавцу? Что будет переменной, а что будет постоянной частью?
• Составляющие правильной системы оплаты труда
• Особенности нематериальной мотивации. Виды и как ее использовать?
• Почему во многих компаниях нематериальная мотивация не работает?
• Как контролировать сотрудников?
• ОВыбор CRM-системы. Нужна ли она? Excel?
• «Золотая середина» контроля: как держать все под контролем и при этом не «перегнуть палку»?
Занятие 3: Управляем отделом продаж и выводим его на полную мощность. 21.01.2017, 18.00-22.00
• Почему большинство компаний так и не создают мощный отдел продаж?
• Главный секрет создания эффективного отдела продаж.
• Два подхода к управлению отделом продаж.
• Перечень мероприятий, обязательных к применению в отделе продаж.
• Практический опыт вывода отдела продаж на полную мощность. Нюансы вывода для компаний разных сфер деятельности и размеров отдела продаж.
БЛОК 2: Управляем командой
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Тренер – Вадим Нарейко
Организатор Школы Управленческого Мастерства. Соучредитель Induto. Бизнес - тренер. Более 17-ти лет опыта управления проектами и компаниями в ИТ сфере. Специалист-профайлер (Международная академия детекции лжи). Тренер Международной финансовой корпорации (IFC)
Опыт работы:
Работал в компаниях Itransition и Skywind на руководящих позициях
Занятие 1. 24.01.2017, 18.00-22.00
- Открытие
- Терминология и введение в управление и лидерство
- Критерии и построение эффективной команды
- Игровая симуляция по групповому взаимодействию
- Этапы развития и роли в команде
Занятие 2. 26.01.2017, 18.00-22.00
- Влияние группы на эффективность работы сотрудников
- Типы конфронтаций
- Игровая симуляция по взаимодействию в кризисной ситуации
- Способы повышения эффективности и работа с конфронтацией
Занятие 3. 31.01.2017, 18.00-22.00.
- Принципы и подходы Agile
- Типы и проблемы распределенных команд
- Инструменты управления распределенными командами
Занятие 4. 02.02.2017, 18.00-22.00
- Теория ситуационного лидерства
- Способы оперативного определения качеств сотрудников на собеседовании
- Практика определения слабых и сильных качеств сотрудников
- Закрытие
БЛОК 3: Ищем новые возможности в цифрах и информации. Маркетинговое исследование.
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Тренер – Александр Сержанович
Опыт работы:
Главный редактор агентства "Бизнес-новости"
C 2013 года - руководство и проведение различных по сложности и целям исследований как для среднего и крупного бизнеса, так и для третьего сектора. Постоянный автор периодических отраслевых обзоров по деревообработке, мясной и молочной промышленности. Работает с информацией и данными разных стран на различных языках. 10-летний опыт работы журналистом в деловых медиа Беларуси – газета "Белорусы и рынок", журнал "Директор", портал Bel.Biz, журнал "Бизнес-Ревю" и прочее.
Образование:
Институт журналистики БГУ, Высшая школа управления и бизнеса БГЭУ, School of Young Managers of Public Administration.
Занятие 1. Маркетинговое исследование – о чем и для кого? 07.02.2017, 18.00-22.00
• Маркетинговые исследования: преимущества при известных затратах? Зачем они бизнесу?
• Методы исследования. На какие вопросы ответит маркетинговое исследование?
• Когда стоит проводить маркетинговое исследование? На каком этапе жизненного цикла продукта стоит проводить маркетинговое исследование?
• Типы исследования под конкретную задачу компании?
• Этапы проведения маркетингового исследования.
• Как сформулировать запрос/цель маркетингового исследования?
• Затраты не постоянны. На чем можно сэкономить, и где лучше не стоит?
• Типы исследования под конкретную задачу компании? • Погрешности, подводные камни и к чему следует быть готовым при проведении маркетингового исследования?
Как собирать информацию для маркетингового исследования?
• Где и кто может получить данные?
• С чего начать работу с информацией?
• Отношение к достоверности информации: верить или не верить, что подвергать сомнению?
• Вторичные источники – опора или лишнее?
• Откуда можно почерпнуть информацию об отрасли и конкурентах?
• Первичная информация: кто они – ваши респонденты?
Занятие 2: Анализ данных в маркетинговых исследованиях. 09.02.2017, 18.00-22.00
• Как сочетать информацию из разных источников и сопоставлять ее?
• Анализируем информацию: основные методы
• Где брать вспомогательную информацию для анализа?
• Как увидеть за цифрами суть?
• Как получить ответы на свои вопросы в результате исследования?
• Главный результат хорошего исследования – ясность!
• Как определить, какое именно исследование провести?
• Как определить бюджет исследования?
• Собственный маркетолог – что он может?
• Как выбрать подрядчика?
• Особенности работы с исследовательскими компаниями?
• Готовые исследования или подготовка исследования под ваш запрос?
• Как посчитать окупаемость исследования?
БЛОК 4: Сохраняем и умножаем то, что заработали
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Тренер: Виталий Рунцо
Финансовый консультант. Представитель Консалтинговой Группы «Личный капитал» в Республике Беларусь. Практикующий инвестор. Самостоятельно инвестирую свои средства с 2007 года. Опыт работы на зарубежном рынке ценных бумаг с 2009 г. Моя работа заключается в изучении финансовой ситуации клиента и предложении тех решений, которые оптимально подходят для конкретного человека и его семьи. География клиентов: Беларусь, Россия, Украина, Латвия, Польша, Бельгия, Катар, Испания, Молдова.
Занятие 1: Как взять под контроль свои деньги – строим собственные финансовые отчеты. 11.02.2017, 10.00-13.00
• Строим отчет об активах и пассивах (балансовый отчет) и делаем его анализ
• Ищем в отчете хорошие и плохие пассивы
• Строим семейный бюджет (отчет о доходах и расходах) на основании данных анализа
• Определяем резервный фонд: зачем он нужен, его оптимальный размер, валюта, инструменты.
• Практикуемся в построении отчетов
Занятие 2: Строим личный финансовый план. 11.02.2017, 14.00-18.00
• Разрабатываем собственную стратегию инвестирования
• Разрабатываем собственную валютную корзину
• Какой план мне для себя выбрать: типа планов
• Этапы построения личного финансового плана
• Практикуемся в построении личного финансового плана
Занятие 3: Куда инвестировать. 12.02.2017, 10.00-13.00.
• Основные инвестиционные инструменты: обзор основных инструментов, их преимуществ и недостатков, возможностей и рисков
• Инвестирование в недвижимость – напрямую и через фонды (REIT’s)
• Фондовый рынок – акции, облигации, ПИФы, ETF, структурные продукты
• Драгоценные металлы
Занятие 4: Как инвестировать. 12.02.2017, 14.00-18.00
• Способы организации инвестиций. Критерии выбора брокера.
• Технология инвестирования в Беларуси и за рубежом.
• Инвестирование с целью накопления капитала.
• Инвестирование с целью получения пассивного дохода (пенсии).
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