Мастер-класс:"Как сделать, чтоб работало? Сотрудники, продажи, контроль"

Что в программе?

Особенности и хитрости построения организационной структуры. Эти знания позволят Вам закрыть все потребности компании в кадрах и сэкономить на фонде оплаты труда. Эффективность бизнес-процессов Что является залогом эффективной мотивации ваших сотрудников? Как полноценно использовать все доступные инструменты управления своим бизнесом? Техническое обеспечение отдела продаж и результативное внедрение CRM-системы.

Подробнее о мастер-классе на сайте: https://bitly.su/f4Codb

Особенно полезно будет мероприятие для собственников, руководителей подразделений, в частности отделов продаж, маркетологов.

Проведите 12 июня с пользой, точно не пожалеете о посещении!

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Зарегистрироваться можно:

На сайте: https://bitly.su/f4Codb

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