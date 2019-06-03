Мастер-класс:"Как сделать, чтоб работало? Сотрудники, продажи, контроль"

Дата проведения: 

12.06.2019

Место проведения: 

Бесплатно

Что в программе?

 

  1. Особенности и хитрости построения организационной структуры. Эти знания позволят Вам закрыть все потребности компании в кадрах и сэкономить на фонде оплаты труда. 
  2. Эффективность бизнес-процессов 
  3. Что является залогом эффективной мотивации ваших сотрудников? 
  4. Как полноценно использовать все доступные инструменты управления своим бизнесом? 
  5. Техническое обеспечение отдела продаж и результативное внедрение CRM-системы. 

Подробнее о мастер-классе на сайте: https://bitly.su/f4Codb 

Особенно полезно будет мероприятие для собственников, руководителей подразделений, в частности отделов продаж, маркетологов.

Проведите 12 июня с пользой, точно не пожалеете о посещении!

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Зарегистрироваться можно: 
На сайте: https://bitly.su/f4Codb 
По телефону: +375 29 501 77 69

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