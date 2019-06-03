Мастер-класс:"Как сделать, чтоб работало? Сотрудники, продажи, контроль"

Дата проведения:
12.06.2019
Место проведения:
Бесплатно
Версия для печати
РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Что в программе?
- Особенности и хитрости построения организационной структуры. Эти знания позволят Вам закрыть все потребности компании в кадрах и сэкономить на фонде оплаты труда.
- Эффективность бизнес-процессов
- Что является залогом эффективной мотивации ваших сотрудников?
- Как полноценно использовать все доступные инструменты управления своим бизнесом?
- Техническое обеспечение отдела продаж и результативное внедрение CRM-системы.
Подробнее о мастер-классе на сайте: https://bitly.su/f4Codb
Особенно полезно будет мероприятие для собственников, руководителей подразделений, в частности отделов продаж, маркетологов.
Проведите 12 июня с пользой, точно не пожалеете о посещении!
РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Зарегистрироваться можно:
На сайте: https://bitly.su/f4Codb
По телефону: +375 29 501 77 69
Горячие темы