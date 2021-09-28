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Место проведения:
"Современный" — релевантно ли такое определение в отношении к Go, так ли много изменилось в языке и экосистеме за последнее время? Какие очертились области применения Go и каково будущее языка?
5 октября в 19:30 встречаемся на дискуссии "Современный GO"
Агенда:
1. Развитие Gо
• Темпы развития Go? Что можно выделить из последних 2-3 релизов?
• Почему в Go нет долговременных LTS? Не закрывает ли это дорогу в enterprise?
2. Области применения, инструменты и среда разработки
• История менеджмента зависимостей и дженериков. Каков текущий статус по дженерикам?
• Можно ли как-то объяснить что почти все проекты входящие в Cloud Native Computing Foundation написаны на Go?
• А что с IDE для Go? VS Code, Goland - может уже какая-то наконец победила?
3. Будущее
• Каким вы видите Go и где он будет применятся через 5 лет?
• Может он кому-то уступит в каких-то сферах свои позиции?
Наши гости:
• Алексей Палажченко - Гофер со стажем, организатор митапа Golang Москва и конференции GopherCon Russia, ведущий воркшопов и подкаста Golang Show
• Илья Данилкин - Tech Lead команды кластера Авто, Авито. Один из лидеров внутреннего сообщества Go-разработчиков; контрибьютор opensource-проекта OpenGApps; докладчик и модератор конференции GopherCon Russia 2018-2021 и GoWay.
• Олег Ковалов - Senior Software Engineer. Опенсорс-зависимый гофер. Фанат статистического анализа кода. Один из ведущих подкаста GenericTalks.
• Сергей Новацкий - Ведущий разработчик и куратор Go направления, *instinctools. Модератор дискуссии.
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