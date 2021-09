"Современный" — релевантно ли такое определение в отношении к Go, так ли много изменилось в языке и экосистеме за последнее время? Какие очертились области применения Go и каково будущее языка?

5 октября в 19:30 встречаемся на дискуссии "Современный GO"

Агенда:

1. Развитие Gо

• Темпы развития Go? Что можно выделить из последних 2-3 релизов?

• Почему в Go нет долговременных LTS? Не закрывает ли это дорогу в enterprise?

2. Области применения, инструменты и среда разработки

• История менеджмента зависимостей и дженериков. Каков текущий статус по дженерикам?

• Можно ли как-то объяснить что почти все проекты входящие в Cloud Native Computing Foundation написаны на Go?

• А что с IDE для Go? VS Code, Goland - может уже какая-то наконец победила?

3. Будущее

• Каким вы видите Go и где он будет применятся через 5 лет?

• Может он кому-то уступит в каких-то сферах свои позиции?

Наши гости:

• Алексей Палажченко - Гофер со стажем, организатор митапа Golang Москва и конференции GopherCon Russia, ведущий воркшопов и подкаста Golang Show

• Илья Данилкин - Tech Lead команды кластера Авто, Авито. Один из лидеров внутреннего сообщества Go-разработчиков; контрибьютор opensource-проекта OpenGApps; докладчик и модератор конференции GopherCon Russia 2018-2021 и GoWay.

• Олег Ковалов - Senior Software Engineer. Опенсорс-зависимый гофер. Фанат статистического анализа кода. Один из ведущих подкаста GenericTalks.

• Сергей Новацкий - Ведущий разработчик и куратор Go направления, *instinctools. Модератор дискуссии.