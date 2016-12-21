В Беларуси к 2021 году будут полностью информатизированы около 70% учреждений здравоохранения

Около 70% учреждений здравоохранения Беларуси к 2021 году будут полностью информатизированы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель отдела организационно-методического и системно-технического сопровождения информатизации здравоохранения Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Семен Поляков, передает БЕЛТА.

"С 2017 года в нашей стране начинается проект по модернизации системы здравоохранения. Для его реализации Всемирный банк предоставил Беларуси заем в $125 млн. Значительная часть средств будет потрачена на информатизацию больниц и поликлиник. К моменту завершения этого проекта в 2021 году около 70% наших учреждений здравоохранения уже будут полностью информатизированы", - рассказал Семен Поляков.

Список больниц и поликлиник, которые получат финансовую помощь, уже согласован. Проектом не будут охвачены те учреждения здравоохранения, где степень компьютеризации достаточно высока. Проект по модернизации системы здравоохранения также подразумевает создание единой центральной интернет-платформы здравоохранения, в которой будет храниться информация о каждом пациенте.

"Через эту электронную систему будет налажен обмен данными между всеми учреждениями здравоохранения. На ее базе будут работать такие сервисы, как электронный рецепт, электронная запись к врачу, личный кабинет пациента и другие", - добавил Семен Поляков. Целью проекта, который будет поддержан Всемирным банком, является улучшение качества оказания населению медицинских услуг.

