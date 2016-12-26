Pokémon Go вышла на Apple Watch

Niantic Labs официально анонсировала выход Pokémon Go на «умных» часах Apple Watch. Версия популярной исследовательской игры для watchOS уже сейчас доступна для загрузки через iTunes.

Впрочем, стоит сразу отметить, что Pokémon Go для Apple Watch — это не полноценная версия игры, поскольку её функциональность по сравнению с версиями для смартфонов ограничена. Очевидно, что интерфейс игры был адаптирован под маленький экран «умных» часов, однако в новой версии всё же есть несколько основных возможностей, которые могут пригодиться игрокам. Так, например, в Pokémon Go для watchOS можно искать покемонов, получать предметы на покестопах и собирать конфеты.

Однако ключевой возможности в «носимой» версии Pokémon Go нет: ловить покемонов в ней нельзя. Игра может лишь уведомить пользователя через часы о том, что неподалёку есть существо, которое можно поймать, а вот делать это придётся традиционным способом, то есть с помощью телефона.

Если не обращать внимания на этот недостаток, то версия для watchOS может быть очень полезна игрокам. На экране часов отображается количество шагов, необходимое для вылупливания покемона из яйца, а также устройство отправляет уведомления о посещённых покестопах и собранных медалях.