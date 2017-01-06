Минюст Беларуси зарегистрировал федерацию киберспорта‍

Министерство юстиции Республики Беларусь зарегистрировало Республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта». Об этом сообщил в пресс-службе министерства 6 января 2017 года.

В Минюсте отметили, что данная организация создана с целью развития киберспорта в Беларуси. Объединение будет заниматься подготовкой граждан страны к жизни в информационном обществе и формированием здорового образа жизни.

Киберспорт - один из самых молодых видов спорта, история которого начинается с 1997 года. Первые соревнования прошли по игре Doom 2, которая имела режим сетевой игры через локальную сеть.