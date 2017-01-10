Белорусский стартап Kino-Mo попал в топ-10 по версии USA Today

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Стартап Kino-Mo, который создали белорусы Артем Ставенко и Кирилл Чикеюк, попал в топ-10 по версии USA Today. Об этом сообщается на сайте издания.

Журналисты американской газеты посетили известную выставку CES 2017, на которой и была представлена белорусская разработка. Её отобрали среди 20 тысяч проектов, представленных на мероприятии. 

Kino-Mo позволяет видео и изображениям казаться висящими в воздухе, создавая впечатляющую 3D-иллюзию. С этим проектом белорусы победили в конкурсе компании Virgin Media, основанной миллиардером Ричардом Брэнсоном. 
 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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