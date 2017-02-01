Обзор смартфона ZTE Blade V8

На международной выставке потребительской электроники CES 2017, что традиционно проходит в Лас-Вегасе в начале января, на стенде компании ZTE, среди прочего, был представлен любопытный смартфон ZTE Blade V8.

Интересна модель была двумя моментами: двойной основной камерой, способной снимать 3D фото и добиваться эффекта боке, и, при этом, демократичной стоимостью около $230 (предзаказ в США).

Что ж, у нас появилась возможность протестировать устройство уже сейчас – на тесте KV ZTE Blade V8.

Внешний вид, конструкция

Поставляется смартфон в оформленной в светлых тонах небольшой картонной коробке.

Внутри находится само устройство, адаптер питания на 5 В, 1 А, интерфейсный кабель USB type A-USB type B micro, стереогарнитура, ключ для извлечения SIM карт и, приятный сюрприз, 3D очки, представляющие собой картонную основу со вставленными линзами и прорезью для носа – эдакий упрощенный вариант Google Cardboard. Обязательно посмотрим, каковы такие очки на практике.

Итак, сам аппарат. В руке 5,2-дюймовый смартфон в металлическом корпусе, как уже отмечалось выше, с двойной камерой и сканером отпечатка пальца, встроенным в механическую кнопку Домой – вот тебе и «бюджетник»!

Внешний вид устройства симпатичен: защитное стекло полностью закрывает лицевую сторону, задняя грань слегка покатая, углы корпуса значительно скруглены, а ребра обыграны фасками. Цвет корпуса – Dark Grey, еще предлагаются Champagne Gold, Silver, Rose Gold, хотя в реальности эти цвета, скорее всего, назовут по-другому.

В защитном стекле на лицевой стороне смартфона два отверстия: в одном, снизу, располагается, в обрамлении хромированной рамки, механическая кнопка Домой, в другом, сверху – сеточка, закрывающая разговорный динамик. По бокам механической кнопки еще две сенсорные – Назад и Последние приложения. Кнопки никак не выделены, но обозначаются подсветкой при активации.

При желании, их можно поменять местами.

На задней грани корпуса, в самом верху, разместился выпирающий на 1 мм фотомодуль основной, двойной камеры: два объектива и светодиодная вспышка между ними. Четко видно, что корпус не цельнометаллический – снизу и сверху его установлены 10 мм пластиковые крышки-заглушки.

Интересно, что кнопки регулировки громкости, расположенные на правой грани, разделены. Под ними расположена кнопка включения/блокировки. В итоге, имеем три одинаковые по длине кнопки в ряд, но чтобы не было путаницы, последняя почти в два раза шире и снабжена насечками, хорошо «читаемые» пальцем.

На левой грани виден лоток для установки SIM карт (формат nano) и карты памяти (слот под SIM2 объединен со слотом для micro SD карты), а в торцах – разъем 3,5 мм для подключения гарнитуры и отверстие микрофона-шумодава (сверху), порт USB type B micro в обрамлении шести отверстий с каждой стороны (снизу).

За отверстиями справа от порта USB спрятан мультимедийный динамик, а слева – разговорный микрофон.

Аппаратная платформа, производительность

Технические характеристики приведены с сайта производителя:

- дисплей: 5.2", FHD, 2,5D, 16M color;

- процессор: Qualcomm Snapdragon 435 (MSM8940), 8 ядер;

- оперативная память: 2 Гб;

- встроенная память: 16 Гб;

- поддержка карт памяти: micro SD;

- операционная система: Android 7.0;

- связь: LTE, UMTS, GSM; поддержка двух SIM;

- коммуникации: WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1;

- основная камера: 13M AF + 2M FF;

- фронтальная камера: 13M FF;

- размеры: 148,4х71,5х7,7 мм;

- АКБ: 2730 мАч.

Для полноты понимания аппаратной начинки пришлось задействовать специальное ПО (ссылка на Скриншоты/aida.rar).

Производительность платформы оценивалась по результатам синтетических тестов.

Они средние, что позволяет прогнозировать нормальную работу интерфейса, плавное переключение между приложениями, масштабирование без рывков в браузере и редакторах, но вряд ли стабильную работу в требовательных играх. К слову, смартфон частично поддерживает приложения виртуальной реальности, и способно производить 4К.

Использование, функциональность ПО

Когда в руки попадает телефон с двойной камерой, начинаешь делать 3D фото. Проверено на практике.

При первом запуске камеры запускается небольшая инструкция по ее использованию (ссылка на Скриншоты/camera/инструкция.rar).

В окне видоискателя доступны режимы: Фото, Видео, Live и Dual.

По отдельным иконкам доступны дополнительные режимы съемки и эффекты.

Настроек у камеры немного. Максимальное разрешения снимков (4:3) основной камеры составляет 4160х3120, запись видео может вестись в формате 1080p 30 fps.

Примеры фото (авторежим и HDRА/HDR) приведены ниже.

Съемка 3D фото осуществляется в режиме Dual, камера снимает картинку для каждого глаза и совмещает ее на одном снимке.

Для просмотра достаточно положить смартфон с выведенной на экран 3D фотографией на стол и, используя комплектные стерео очки, подобрать фокусное расстояние. Соотношение простота/эффект впечатляет.

Упор фронтальной камеры сделан на селфи и постобработку.

Максимальное разрешения снимков (4:3) фронтальной камеры также составляет 4160х3120, запись видео ведется в формате 1080p 30 fps.

Про дисплей устройства стоит сказать пару слов: углы обзора хорошие, цветопередача на уровне, есть автоматическая настройка яркости. При этом разрешение матрицы полноценные 1920х1080, а разрешающая способность составляет 425 ppi. Программно можно изменить насыщенность или скорректировать оттенок.

Имеются функции работы в перчатках и защиты зрения, выражающаяся в теплом желтоватом (минимум) или откровенно желтом (максимум) цвете экрана при активации. Сенсор пятиточечный.

Встроенный в механическую кнопку датчик отпечатка пальца дань модной и удобной тенденции. Субъективно, кому-то может больше понравиться отдельный, на задней грани, к такому легко приноровиться, ведь вы можете самостоятельно отрегулировать силу нажатия. Срабатывает отлично с первого раза.

Любопытно, но на сайте производителя приведена емкость АКБ в 2730 мА, в то время как утилиты показали значение в 2540 мА. Тем не менее, смартфон оказался хорошо оптимизирован: в ждущем режиме, с периодической съемкой фото/видео, серфинге в Интернете и запуске синтетических тестов 60 % заряда батареи хватило более чем на 4 суток. Просмотр 150 мин. фильма «съел» еще 30 %.

Ну и программная часть. Устройство работает под управлением ОС Android 7.0, поверх которой установлена фирменная оболочка ZTE MiFavor 4.2.

Интерфейс понятен.

Настроек на первый взгляд немного.

Однако если начать «копать», то объявляются неожиданные «фишек», например:

- кнопки навигации – можно добавить одну из десятка дополнительных кнопок, которая будет доступна в любом окне;

- жесты – доступно 8 различных жестов, понятных смартфону;

- smart lock – настройки, позволяющие оставаться устройству разблокированным, пока оно находится рядом с владельцем;

- масштаб изображения на экране – полезная функция масштабирования шрифтов, ярлыков и прочее;

- диспетчер питания – стандартный раздел с интересной функцией Охлаждение батареи.

- доступный режим отладки по USB.

В смартфоне хватает предустановленного ПО:

- стандартные приложения Google;

- поиск Yandex;

- KnowRoaming Services – программное обеспечение, работающее в паре со специальным «сим стикером», приобретаемым отдельно, для возможности осуществления звонков, отправки сообщений и доступа в интернет, находясь в роуминге;

- Личное пространство – приложение, позволяющее спрятать за отдельным паролем личные данные (контакты, смс, фото, видео и прочее);

- AVG AntiVirus Free – мощный пакет по антивирусной защите, оптимизации производительности устройства, защите персональных данных;

- GOVR – приложение-помощник по контенту виртуальной реальности.

Заключение

Если стоимость сильно не изменится, смартфон ZTE Blade V8 имеет все шансы стать хитом продаж. Судите сами: Full HD экран, металлический корпус, двойная камера, поддержка LTE, карты памяти и Android 7 «из коробки» – и все это до 500 рублей? Ох, хотелось бы! Будем надеяться, реальность не сильно скорректирует наши ожидания.