К 2020 году белорусы будут возмещать все затраты на услуги электросвязи

В Беларуси к 2020 году планируется обеспечить 100% возмещение затрат населением за услуги электросвязи. Это предусмотрено постановлением Совета министров Республики Беларусь №18, в котором изложена Программа социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы.

В документе сказано, что оказание услуг электросвязи и почтовой связи планируется довести до самоокупаемости уже через 3 года с учетом снижения затрат на их предоставление.

Напомним, что так называемый "налог на интернет", который был введен в Беларуси с 1 апреля 2016 года, предусматривает увеличение НДС на услуги электросвязи до 25%. Повышение ставки отразилась на конечных потребителях, поскольку большинство операторов мобильной связи и интернета переложило ношу на своих клиентов.

С 1 января 2017 года аналогичный налог начал действовать в отношении всех услуг электросвязи, поскольку изначально повышенная ставка применялась в отношении услуг, оказываемых абонентам.