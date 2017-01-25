«ВКонтакте» появилась возможность скрывать сохраненные фотографии‍

Социальная сеть «ВКонтакте» по умолчанию сделала скрытым от посторонних альбом, в котором находятся сохраненные фотографии.

Автоматически раздел отображается только владельцу страницы, но в настройках приватности пользователи могут выбрать, кому будут видны сохраненные изображения.

Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников рассказал изданию, что функция была добавлена по многочисленным просьбам. «Много и долго просили», — добавил представитель соцсети, пишет Газета.ru.

На активацию данной функции повлияли и несколько резонансных дел. Так, 4 ноября 2016 года суд признал виновным пользователя соцсети за изображение, которое была сохранено в его профиле во «ВКонтакте».