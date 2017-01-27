В "Великом камне" создадут венчурный фонд на 20 миллионов долларов

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Венчурный фонд на 20 млн долларов создадут в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев, сообщает БЕЛТА.

"У нас есть много наработок, идей. Но их нужно коммерциализировать. Для этого мы и говорили, что должен быть создан центр коммерциализации инноваций. Но самое главное - нужен капитал, венчурный фонд. По сути, венчурного финансирования в Беларуси нет. А для парка оно крайне важно, чтобы развивать территорию. Поэтому мы с нашими акционерами - "Чайна Мерчантс" и их инвестфондом проговорили, что создадим такой фонд с объемом инвестиций около 20 млн долларов по финансированию проектов, которые можно реализовать в парке: на площадях, которые мы строим, или greenfield-проекты", - отметил Кирилл Коротеев.

По его словам, это должны быть проекты в отраслях, которые нужны экономике Беларуси, с теми ноу-хау, что есть в стране, но под которые ищут финансирование за рубежом и уходят за границу.

"Мы хотим собрать, агрегировать, что-то вернуть, что-то вырастить, чтобы пришли новые резиденты. Главное, чтобы были идеи с коммерческим потенциалом", - подытожил он.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

У нас есть много наработок, идей. Но их нужно коммерциализировать.

"Батюшка, мои курочки дохнут!" -- "Попробуйте насыпать им крупу ромбом!"

"Всё равно дохнут!" -- "Сыпьте крупу по кругу!"

"Передохли..." -- "Жаль... У меня ещё столько идей!"

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mike

А вообще-то дело хорошее. Главное -- чтобы зря не распилили.

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