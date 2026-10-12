Акселерационная программа собрала 600 заявок на Space University

15 сентября была анонсирована республиканская акселерационная программа для стартап-проектов ранних стадий Space University, организаторами которой выступают Парк высоких технологий и ОО «Стартап Спейс» при поддержке Министерства образования Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Хостинг с AI, переносные серверы, и собственная RPG с открытым миром – такие проекты участники представили на отборочных этапах программы. В этом сезоне Space University получила 600 заявок от ребят со своими проектами и от тех, кто хочет присоединиться к команде.

Среди участников есть как проекты на стадии идеи, так и команды с прототипами, которые уже тестируются на первых пользователях. Подать заявку на участие в программе могли не только студенты, которые создают свои проекты, но и те, кто захотел присоединиться к одной из команд. 257 участников выбрали вариант «стать частью команды» и присоединились к проекту без собственной идеи. Среди самых популярных навыков, указанных в заявках, – программирование, дизайн и маркетинг. По сути, это уже готовый кадровый резерв для формирования команд.

На отборочные этапы участники пришли с разной степенью готовности: были и идеи, и прототипы, и первые пользователи.

Проекты оценивали ответственные за развитие стартап–движения в университетах, выпускники–предприниматели сообщества StartUp Space и трекеры, которые будут сопровождать команды на протяжении акселерационной программы. Оценивали не только то, на какой стадии находится стартап и, что команда успела разработать к моменту отбора, но и готовность участников развивать проект дальше.

Следующий этап – образовательный. Он позволит говорить о конкретных результатах: тестах с пользователями, первых заказчиках и изменениях в продуктах. Образовательный блок программы в 12 университетах–партнерах ПВТ продлится по 22 ноября. Участников ждут лекции, тренинги и регулярные питчинги с обратной связью. К каждому проекту прикрепят трекера, который поможет команде отслеживать прогресс и не сбиться с курса. Темы – максимально прикладные: поиск и проверка идеи, исследование аудитории и CustDev, монетизация и юнит–экономика, построение финансового плана, логика и визуальная часть питч–дека и другое.

Финальные питчинги проектов пройдут с 23 по 30 ноября. Команды презентуют свои стартапы, а лучшие получат возможность выступить на республиканском конкурсе стартап–проектов начальных стадий StartUp Generation. Space University для участников – это опыт первого запуска, понимание своих ошибок и команда единомышленников, с которой можно двигаться дальше. Регистрация закрыта, отбор позади, но самое интересное только начинается.