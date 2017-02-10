Взрыв на французской АЭС не повлиял на радиационный фон в Беларуси‍

Происшествие на атомной электростанции "Фламанвиль" на северо-западе Франции не угрожает Беларуси. Об этом 10 февраля 2017 года сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В ведомстве пояснили, что продукты взрыва будут распространяться в направлении Атлантического океана. Начальник государственного учреждения "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Мария Герменчук считает, что ситуация не будет представлять угрозы для нашей страны.

"В настоящее время радиационная обстановка на территории Беларуси остается стабильной, превышений над среднемноголетними уровнями не отмечено", - резюмировали в Минприроды.

Напомним, что атомной электростанции "Фламанвиль" на северо-западе Франции произошел взрыв. Он прогремел 9 февраля в 12 часов по минскому времени.