Врачи в Минске стали ходить на приемы с 3G-планшетами

Столичные врачи будут принимать пациентов 3G-планшетами, позволяющими удаленно работать с электронными амбулаторными картами, формировать электронные направления на лабораторные исследования, а также выписывать электронные рецепты.

Проект запущен оператором velcom и Объединенным институтом проблем информатики (ОИПИ) НАН Беларуси. Опытная эксплуатация будет проходить на базе 39-ой городской клинической поликлиникой города Минска.

Организаторы проекта считают, что переход врачей на "цифровые медбуки" повысит качество медицинской помощи на дому. Во время визита участковый терапевт может использовать данные из электронной медкарты пациента. Использование девайсов также повышает оперативность работы вне кабинета: информация о новом вызове поступает прямо на планшет, поэтому по окончанию осмотра на дому одного пациента врач может сразу отправиться к следующему.

- Это отразится и на эффективности осмотров, и на скорости работы, и на точности взаимодействия между разными врачами. В выигрыше должен остаться обычный пациент, для которого все станет проще и быстрее, - рассказал Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom.

Врачи будут приходить на прием с планшетом, который подключен к информационной системе поликлиники через 3G-сеть оператора. В компании уверяют, что обмен данными происходит по закрытым VPN-каналам и проходит шифрование, что исключает возможность утечки конфиденциальных сведений. Данные в режиме реального времени будут заноситься в электронную карту пациента.

- Использование планшетов может не только повысить точность диагноза, но и ускорить работу, – подчеркнул заместитель гендиректора по научной работе ОИПИ НАН Беларуси Владимир Лапицкий.

В результате информация о пациенте, оказавшемся в больнице, станет доступна в поликлинике, равно как и наоборот. Все это позволит Беларуси выйти на новый уровень автоматизации медицинского обслуживания, отметили организаторы проекта.