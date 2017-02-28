Белорусская федерация киберспорта проведет турниры по CS:GO, Dota 2 и WoT

В Минске 28 февраля 2017 года прошла первая пресс-конференция Белорусской федерации киберспорта. Её руководители рассказали о планах и задачах федерации на ближайшее время.

Председатель правления федерации Денис Богуш отметил, что в течение 15 лет он проводил агитационную политику в отношении киберспорта и сталкивался с недопониманиями людей, которые не видели смысла и будущего у этого направления.

"Я надеюсь, что с образованием федерации нас будут понимать и слышать на всех уровнях", - отметил Денис Богуш.

В планах федерации на этот год - запустить общереспубликанский чемпионат через интернет, в котором смогут участвовать все желающие. Соревнования будут проходить в третьем и четвертом кварталах этого года по World of Tanks, CS:GO, Dota 2 и FIFA 2017.

Федерация также хочет вовлечь в соревнования студентов ВУЗов и ССУЗов. Для этого будет проведено 6 отборочных турниров во всех областях страны. БФК обещает предоставить полный комплект сценического и технического оборудования для проведения турниров. Таким образом организаторы предполагают охватить боле 650 тысяч молодых людей.

"В этом возрасте (прим. - студенчестве) люди начинают активнее интересоваться играми. К сожалению, у нас не проходит практически никаких мероприятий, в рамках которых ребята могут реализовать свои возможности. Мы хотим это исправить", - поделился планами заместитель председателя правления Павел Волков.

Одна из задач новой федерации - найти и воспитать профессиональных спортсменов, которые будут показывать достойные результаты и представлять страну на международных соревнованиях.

Президент общероссийской организации "Федерация компьютерного спорта России" Александр Горбаченко выразил належду, что с созданием федерации киберспорт в Беларуси будет развиваться не только на любительском уровне, но и профессиональном. России потребовалось несколько лет, чтобы киберспорт нашел поддержку со стороны общества и властей. Горбаченко уверен, что в нашей стране этот процесс будет развиваться быстрее.

Напомним, что Министерство юстиции Республики Беларусь зарегистрировало Республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта» в январе 2017 года.