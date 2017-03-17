Беспроводная гарнитура  LG TONE Studio выходит на рынок

Беспроводные наушники LG TONE Studio от LG Electronics (LG) на этой неделе поступят в продажу в странах Ближнего Востока, в конце месяца — в Северной Америке, в апреле — в Азии и Латинской Америке и в мае — в Европе. Модель TONE Studio, предназначенная для ношения на шее, воплощает в себе самую современную интерпретацию дизайна беспроводных гарнитур от LG. С мобильной гарнитурой LG TONE Studio пользователи получают объемное звучание (3D-звук) в движении, на ходу.

LG TONE Studio (HBS-W120) — новый представитель линейки беспроводных носимых аудиоустройств LG TONE. Совокупные продажи устройств серии LG TONE с момента анонсирования этой линейки в 2010 году составили 20 миллионов единиц. Идея LG TONE Studio возникла по результатам исследования потребительского спроса, продемонстрировавшего потребность в персональном аудиоустройстве, использование которого не изолировало бы от внешних звуков.

В ряде стран использование звукоизолирующих наушников в определенных обстоятельствах запрещено, например, при управлении автомобилем или при езде на велосипеде. Звукоизоляция наушников может также помешать услышать дверной звонок, например, когда вы готовите на кухне. Разработанное для геймеров, киноманов и любителей отдыха на свежем воздухе, устройство LG TONE Studio гарантирует высококачественное 3D звучание, не изолируя пользователя от окружающей среды.

Четыре внешних динамика TONE Studio обеспечивают невероятно богатый объемный звук: два основных динамика размещаются чуть ниже ушей, а два дополнительных динамика располагаются снизу и вибрируют на уровне ключиц. Компания LG в тесном сотрудничестве со специалистами по аудиотехнике добилась максимального качества звучания наушников TONE Studio.

Встроенный высокоточный цифро-аналоговый преобразователь обеспечивает качество Hi-Fi звучания, максимально близкое к оригинальному, а функция Dual Play позволит двум пользователям LG TONE Studio разделить удовольствие от совместного прослушивания одного аудиоисточника.