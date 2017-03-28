Viber выпустил новый стикерпак вместе с белорусскими стрит-арт художниками

Пользователям Viber в Беларуси стал доступен необычный стикерпак, над которым работали сразу четыре стрит-арт художника. Все они – участники проекта «Мартовские коты». Пак объединил те изображения, которые были созданы в 2015 году на трансформаторных будках рядом с Центральным детским парком имени Максима Горького в Минске, и те, что в ближайшее время появятся во дворах Партизанского района города.

В дополнение к ним каждый из художников разработал несколько персонажей, которые «поселились» в паке. За первые сутки (24 марта) стикерпак скачало более 40 тысяч пользователей. 27 марта уже почти 100 тысяч белорусов стали пользоваться новыми стикерами.

«Идея художников оказалась настолько удачной, что мы решили дать их творениям новую жизнь. В феврале мы запустили в Viber паблик-чат #Minskikot и «поселили» в нем трех «Мартовских котов». Сегодня мы рады рассказать о новом этапе проекта. Изображениями знаменитых минских котов пользователи Viber теперь смогут порадовать своих друзей и родственников в личных беседах. Все, что нужно сделать для этого, – это скачать новый стикерпак в магазине стикеров Viber», – комментирует Яна Рожкова, PR-директор Viber в России и СНГ.

Проект «Мартовские коты» стал продолжением выставки, которая проводится в Минске уже 10 лет. В нем приняли участие известные в Беларуси стрит-арт художники: Митя Писляк, Саша Kontra, Женя Cowek и Маша Grapewave.