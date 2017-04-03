После взрывов в вагоне метро Санкт-Петербурга "Одноклассники" запустили функцию проверки безопасности

Социальная сеть "Одноклассники" впервые запустила функцию проверки безопасности для всех пользователей. Функцию активировали на фоне взрывов в метро Санкт-Петербурга.

"Мы активировали функцию «Я в безопасности» в «Одноклассниках», разослали оповещения пользователям, проживающим и или находящимся в Санкт-Петербурге. Можно установить статус, проверить, в безопасности ли родные и близкие, написать сообщение, узнать телефоны экстренных служб", - сообщает пресс-служба "Одноклассников".

Напомним, что в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв около 15:00. Он произошел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». По предварительным данным, погибли 10 человек, по меньшей мере 50 пострадали.