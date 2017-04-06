WhatsApp готовится к запуску собственной платёжной системы

Компания WhatsApp, создавшая одноимённый мессенджер, в скором времени может запустить собственную платёжную систему, а первой страной, где она заработает, окажется Индия.

Данный слух разошёлся по интернету после того, как на сайте компании появилась информация о вакантной должности специалиста по цифровым транзакциям. К соискателю предъявляется ряд специфических требований: он должен разбираться в сервисах Unified Payments Interface (UPI), Bharat Interface for Money (BHIM) и Aadhaar, кроме того, он должен знать как минимум два языка — английский и хинди, которые являются официальными государственными языками в Индии.

Предполагается, что платёжная система WhatsApp будет функционировать по принципу P2P и основываться на UPI, но другой информации о ней пока нет. Сообщается лишь, что запустят её в рамках инициированной правительством программы «Цифровая Индия» (Digital India). Возможность производить платежи напрямую получат свыше 200 млн пользователей — таков примерный размер аудитории WhatsApp в Индии. Что же касается количества пользователей мессенджера по всему миру, то оно превышает 1,2 млрд. Однако сведений о планах WhatsApp вывести свою платёжную систему на мировой рынок пока не сообщается.