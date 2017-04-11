Беларусь будет ориентироваться на другие страны в решении о монетизации мессенджеров

Беларусь будет ориентироваться на решение других стран о монетизации работы мессенджеров. Такую информацию сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков. Обсуждение вопроса на данную тему идут по всему миру, на данный момент никто к консенсусу не пришел, сообщает БЕЛТА.

Сергей Попков отметил, что каждая страна по-разному подходит к решению этого вопроса. Например, некоторые государства замедляют трафик, чтобы ухудшить качество связи и сподвигнуть мессенджеры заключить партнерские отношения с операторами связи. Другие планируют хранить персональные данные пользователей на серверах, третьи – собираются признать мессенджеры в качестве операторов связи.

Министерство связи и информатизации Беларуси планирует продолжить обсуждение этого вопроса на площадках регионального содружества связи, Международного союза электросвязи для принятия взаимовыгодных решений.

