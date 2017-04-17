До 10 Гбит/сек: velcom и «Атлант Телеком» начинают строительство GPON-сетей в Беларуси

Оператор velcom совместно с «Атлант Телеком» начинают масштабное строительство высокоскоростных GPON-сетей в Беларуси. Пилотный уже запущен в Бобруйске, где появилась возможность подключить к интернету по новой технологии более 23 тысяч квартир. Об этом сегодня на совместной пресс-конференции в Минске рассказали представители компаний.

Строительство GPON-сетей планируется начать по всей Беларуси. В частности, новая технология, как ожидается, будет использоваться для покрытия новых микрорайонов Минска и областных центров. Кроме того, со временем к технологии подключат и другие районные центры страны.

Для строительства сети GPON в Бобруйске используется оптическая сеть velcom. Это позволяет значительно сократить издержки и даёт возможность быстро реализовывать подобные проекты в других регионах Беларуси, добавили спикеры.

Скорость доступа по данной технологии составляет до 2,4 Гбит/сек, а при определенной модернизации оборудования – до 10 Гбит/сек.

«Скоростной потенциал GPON позволяет использовать любые мультимедийные и виртуальные сервисы. Правда, сегодня в мире не существует контента, для которого понадобилась бы пропускная способность в 10 Гбит/сек. – рассказал журналистам заместитель генерального директора velcom по техническим вопросам Кристиан Лаке. – Но существует технология, которая способна этот контент передавать, и мы уже сейчас можем предоставить её абонентам. Это своего рода задел на будущее, когда потребление интернет-трафика вырастет в десятки раз».

Заместитель генерального директора velcom по фиксированной связи и интеграции Антон Бладик отметил, что строительство GPON-сетей позволяет оператору снизить эксплуатационные издержки.

Благодаря активному строительству сетей GPON «Атлант Телеком» планирует значительно укрепить свое присутствие на рынке фиксированной связи в Беларуси.