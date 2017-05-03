Kino-mo начал установки голограмм в гипермаркетах «Евроопт»

Стартап с белорусскими корнями Kino-mo, в свое время одержавший победу в конкурсе, организованном Ричардом Брэнсоном (Virgin Atlantic), начинает продажи своих устройств. Одними из первых новинку могут оценить белорусы. Объемные изображения, зависающие в воздухе, размещены в нескольких супер- и гипермаркетах сети «Евроопт» в Минске.

«Уже много лет подряд «Евроопт» задаёт тренды розничного бизнеса в РБ. Это проявляется в использовании новейших технологий продаж, логистики, маркетинга, в оборудовании для торговых залов и производственных цехов. Без сомнения, наши покупатели достойны всего лучшего, поэтому не случайно, такое решение, как Hypervsnот Kino-mo, впервые в Беларуси применено именно в наших гипермаркетах», – рассказал директор по маркетингу сети Евроопт, - Игорь Воробьев.

Голограмы для продвижения своего бренда в гипермаркетах первой начала использовать ОАО "Оливария": над стойками с пивом можно увидеть сферу, в которой появляется изображение бутылка пива "Алiварыя" и фирменного бокала.

«Устройства Kino-mo позволяют фотографиям и видеоизображениям казаться висящими в воздухе, создавая впечатляющую 3D-иллюзию. Kino-mo экономичны и просты в эксплуатации. Так, за счет разработанного программного обеспечения управлять сетью дисплеев возможно удаленно, а загрузка изображений осуществляется беспроводным способом «из офиса», - рассказал представитель дилера.