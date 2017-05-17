Украина заблокировала доступ к сервисам «Яндекса» и Mail.Ru Group, включая «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Власти Украины ввели санкции против крупнейших российских интернет-компаний и онлайновых сервисов, включая социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как отмечает ТАСС, решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций утвердил президент страны Пётр Порошенко. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Провайдерам предписано заблокировать доступ к ресурсам Mail.Ru Group, а также к многочисленным сервисам «Яндекса», в числе которых значатся «Яндекс.Карты», «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Переводчик», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Музыка» и другие. Блокировка введена на три года.

Кроме того, блокировка затронула сайты издателя электронных словарей ABBYY и антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Пресс-служба ABBYY так прокомментировала факт блокировки: «Мы узнали о решении украинских властей из открытых источников. И сейчас изучаем возможное влияние этого решения на компанию».

Яндекс также выпустил заявление в связи с ситуацией:

Яндекс развивает свои сервисы для Украины с 2005 года. Больше 12 лет мы делаем украинский поиск, карты украинских городов, навигацию, образовательные проекты и ещё несколько десятков разных проектов. Всё это время наша украинская команда работает в строгом соответствии с законодательством Украины, вкладывает все свои усилия в создание качественных продуктов.

К сожалению, решение украинских властей касается не только нас. Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний Яндекса, конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь. Очень жаль.

Как добавляет Би-би-си, санкции, предусматривающие запрет на вещание и блокирование активов, введены против телеканалов РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», ТНТ и «Звезда».

Наконец, Пётр Порошенко утвердил расширенный список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых действуют санкции. В общей сложности в нём теперь значатся 1228 человек и 468 компаний.

Осуществление блокировки попавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами на данный момент невозможно технически, заявляет председатель интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко. « По состоянию на сегодня это невозможно выполнить», — сказал А. Федиенко в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина". По его словам, чтобы осуществить блокировку, провайдерам может потребоваться время и большие средства для переоснащения оборудования и изменение топологии сети.

Председатель ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» Татьяна Попова рассказала агентству "Интерфакс-Украина", что теоретически ограничить доступ к определённым ресурсам можно, но на практике ограничение легко обойти. «Любой вид блокировки (DNS, URL, IP-адрес,etc) неэффективен, продвинутые пользователи легко его обойдут», — отметила она.