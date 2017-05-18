Российская платежная система "Мир" придет в Беларусь в 2018 году

Российская национальная платежная система "Мир" придет в Беларусь в 2018 году. Держатели карточек смогут расплачиваться ими на территории нашей страны. Об этом 18 мая 2017 года сообщило российское издание "Известия".

В публикации говорится, что до конца 2018 года россияне получат возможность снимать наличные и оплачивать услуги в торговых точках картами "Мир" в Беларуси и Казахстане. Жители нашей страны, в свою очередь, смогут применять карты "Белкарт" на территории России.

В России уже запущен пилотный проект с армянской платежной системой ArCa, предусматривающий взаимный прием карт национальных платежных систем в инфраструктурах двух стран: карт ArCa — в России, карт "Мир" — в Армении. Россияне смогут снимать наличные и оплачивать услуги в Армении, а держатели карт ArCa — в России.

Если данный пилотный проект окажется успешным, то аналогичные проекты планируется реализовать и в других странах ЕАЭС, указал источник российского издания.

Напомним, информация о том, что российские карточки "Мир" могут прийти в Беларусь, появилась еще в прошлом году. Тогда председатель правления Национальной системы платежных карт России Владимир Комлев сообщил, что переговоры по данному вопросу ведутся в рамках ЕЭАС.