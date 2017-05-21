Мессенджер Telegram запустил видеоплатформу и платежную систему‍

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Мессенджер Telegram запустил видеоплатформу для владельцев каналов и платежную систему. Новые функции будут доступны в версии Telegram 4.0 и выше.

Новая платформа в популярном мессенджере позволяет записывать и хранить видео продолжительностью до 1 минуты и делиться ими в социальных сетях. Помимо этого, пользователи Telegram смогут записывать видеосообщения: для этого потребуется подключить камеру при записи аудио.

Платежной системой можно воспользоваться при заказе товара через бота, а специальную кнопку будут добавлять владельцы каналов в настройках. При этом планируется поддержка системы Apple Pay.

Источник: 

rg.ru

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Опубликовал: KVbot,

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