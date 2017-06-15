В странах Евросоюза полностью отменен роуминг

С 15 июня 2017 года в странах, входящих в ЕС, полностью отменен роуминг. Об этом сказано на сайте Еврокомиссии.

Теперь для граждан ЕС, путешествующих внутри союза, стоимость услуг не будет отличаться от тарифов "домашнего оператора".

Максимальная наценка, которая будет взиматься за операторами обслуживание абонентов в пределах границ ЕС, составит 0,032 евро за минуту разговора и 0,01 - за СМС.

Для путешественников, которые находятся за границей более четырех месяцев, операторы будут запрашивать информацию о перемещении и могут ввести дополнительные сборы.

Напомним, что на отказ от роуминга ушло более десяти лет работы различных ведомств европейских государств. Законопроект об отмене роуминга был принят Европарламентом 28 октября 2016 года.

Также появлялась информация о том, что роуминг может быть отменен внутри Таможенного союза, в которой входит Россия, Беларуси и Казахстан. Инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заключается в том, что на территории Таможенного союза вообще не должно быть роуминга.