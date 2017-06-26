В России создана петиция, которая предлагает запретить использование Scrum

На сайте change.org создана петиция, которая предлагает законодательно запретить использование методологии управления проектами Scrum в России.

"По исследованиям ведущих аналитиков страны 83% проектов в области IT-индустрии, работающих с гос. заказами, в России являются провальными, либо не удовлетворяют потребностям заказчика в полной мере. Одним из главных факторов данной проблемы является методология управления проектами Scrum, которая применяется для выполнения большинства этих заказов.

Избавление от пагубного влияния европейской модели ведения проектов повсеместно на необъятной территории It-индустрии в Российской Федерации, позволит в разы повысить успешность результатов, улучшить качество и снизить стоимость программных продуктов, разрабатываемых за счет государственных заказчиков", - такое мнение высказал создатель петиции.

На момент написания заметки петицию подписали 365 участников кампании.