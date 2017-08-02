Facebook работает над устройством для видеочата и смарт-динамиком

Ресурс Bloomberg сообщил о работе Facebook над устройством для видеочата в домашних условиях. Новинка станет первым крупным продуктом подразделения Building 8, сформированного Facebook весной прошлого года и возглавляемого Региной Дуган (Regina Dugan), ранее руководившей Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

По словам источников, знакомых с проектом, устройство для чата, оснащённое сенсорным экраном размерами как у ноутбука, представляет собой совершенно новую категорию и может быть представлено на конференции для разработчиков F8 весной 2018 года.

Экран устройства с диагональю от 13 до 15 дюймов размещён на тонкой вертикальной подставке. Также сообщается о камере с широкоугольным объективом, микрофонах и динамиках. По словам людей, Facebook решила использовать для работы с устройством операционную систему Android вместо того, чтобы создавать свою собственную ОС. Устройство для видеочата находится на стадии прототипа, но уже тестируется в домашних условиях.

Крупный экран устройства и технология смарт-камеры позволят собеседникам чувствовать себя так, будто они находятся в одной комнате, что согласуется с объявленной Марком Цукербергом миссией социальной сети сделать людей ближе друг к другу.

Источники также сообщили ещё об одном продукте, над которым в настоящее время работает Facebook, — автономном интеллектуальном динамике, способном конкурировать с Amazon Echo и Google Home.