В работе Skype произошёл глобальный сбой

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3 августа в работе Skype произошёл глобальный сбой, пользователи (в том числе и жители Беларуси) не могут отправлять и получать сообщения.

Он зафиксирован по всему миру, но прежде всего в Европе, в США и Канаде. В официальном сообщении Skype говорится о том, что специалисты работают над решением проблемы.

Пользователи сервиса сталкиваются с подобными проблемами не первый раз. В июне они решались около 2 дней.

Источник: 

euroradio.fm

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mental

mental

После покупки мелктсофтом скайп стал ужасающим убожеством

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