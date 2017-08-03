3 августа в работе Skype произошёл глобальный сбой, пользователи (в том числе и жители Беларуси) не могут отправлять и получать сообщения.

Он зафиксирован по всему миру, но прежде всего в Европе, в США и Канаде. В официальном сообщении Skype говорится о том, что специалисты работают над решением проблемы.

Пользователи сервиса сталкиваются с подобными проблемами не первый раз. В июне они решались около 2 дней.