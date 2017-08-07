В работе Facebook произошел масштабный сбой

Пользователи Facebook пожаловались на неполадки в работе социальной сети. Согласно данным Down Detector, проблемы у сервиса начались после 10 часов по московскому времени.

Юзеры потеряли доступ к своим аккаунтам — при попытке зайти на любую страницу соцсети выдавалось сообщение об ошибке. «Извините, но что-то пошло не так. Мы работаем над проблемой и разберемся с ней как можно скорее», — утверждалось в уведомлении.

Несмотря на обещания компании, пользователи принялись массово жаловаться на неполадки Facebook в Twitter и даже запустили тематический хештег #facebookdown. «Все паникуют, а затем идут в Twitter», — отметил один из них.

Судя по карте Down Detector, проблемы с доступом к соцсети испытывают жители стран Европы, в частности России и Украины, Киргизии и Казахстана.

В конце сентября 2015 года у Facebook дважды за неделю произошел сбой. В первый раз неполадки устранили за 15 минут, во второй — более чем за час.