Белорусские суды начали принимать иски через интернет

Судебная система в Беларуси переходит на электронное судопроизводство. Это значит, что у бизнеса появляется возможность подавать иски через интернет. Также в интернете появится расписание судебных процессов. Об этом рассказал первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович.

С 15 августа в тестовом режиме на сайтах белорусских судов запущены два сервиса: «Банк данных судебных постановлений» и «Электронное судопроизводство».

Для подачи иска сначала нужно заполнить заявление на сайте, а после этого оплатить госпошлину через систему ЕРИП. Это значит, что подать иск, жалобу, заявление или ходатайство можно будет прямо из дома или офиса.

Нововведения позволят людям экономить время и средства на пересылке документов по почте. За первые часы работы в новой системе зарегистрировалось более 60 человек.