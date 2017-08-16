Роуминг в ЕАЭС могут отменить в 2018-2019 годах

Роуминг в странах ЕАЭС может быть отменен в ближайшие два года. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

Российский чиновник считает, что в течение 2018-2019 годов этот вопрос может быть решен, пишут "Известия".

Напомним, что ранее в России предложили отменить роуминг с Беларусью. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её инициативу поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко.

В странах Евросоюза уже с июня этого года полностью отменен роуминг. Теперь для граждан ЕС, путешествующих внутри союза, стоимость услуг не будет отличаться от тарифов "домашнего оператора".