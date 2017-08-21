Сайт выставки "ЭКСПО-2017" подвергся атаке хакеров

Сайт специализированной выставки "ЭКСПО-2017", которая проходит в столице Казахстана, подвергся масштабной атаке хакеров. Об этом сообщили представители выставки.

Специалисты зафиксировали Ddos-атаку в районе 23 часов 20 августа. На сервер сайта ежесекундно начало поступать порядка 20 тысяч запросов.

"Злоумышленники попытались с помощью распределенной атаки с разных IP-адресов вывести из строя сервер, генерируя высокую нагрузку", - сообщается на сайте выставки.

Технические специалисты восстановили работу сайта в полном объеме. Выставка "ЭКСПО-2017" завершит свою работу 10 сентября.