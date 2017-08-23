В Беларуси в 2017 году построят семь заправок для электромобилей

В текущем году в Беларуси будет построено семь заправочных станций для электромобилей. Об этом 23 августа сообщили в РУП "Производственное объединение "Белоруснефть".

Сегодня в Гомеле была открыта новая станция для подзарядки электромобилей. Она размещена на территории АЗС №20 по улице Хатаевича. Это уже четвертая точка в городе, где можно подзарядить электрокар. К концу текущего года еще четыре станции планируется построить в Минске. Всего же за этот год предприятие рассчитывает открыть семь станций в различных городах страны.

В "Белоруснефть" считают, что развитие электростанций – перспективное направление для белорусского рынка, которое в скором времени будет развиваться еще быстрее. К 2020 году предприятие компания планирует иметь порядка 40 заправочных станций для электромобилей.

Напомним, вчера в Беларуси презентовали первый электромобиль отечественного производства. Он был разработан профильным подразделением Национальной Академии наук Беларуси на базе Geely CS7.