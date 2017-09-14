World of Tanks вышли в дополненную реальность

Проект World of Tanks («Мир танков») реализовал себя в качестве поставщика решений для музейных фондов. В Белорусском государственном музее истории Великой отечественной войны появился новый экспонат — виртуальный немецкий танк «Штурмтигр». Технология дополненной реальности позволяет увидеть бронемашину в натуральную величину, обойти ее и даже заглянуть внутрь.

Как утверждают представители компании, это первый в мире опыт создания модели дополненной реальности танка. Проект стартовал шесть месяцев назад, непосредственно разработка ПО продолжалась четыре месяца. Изначально решение создавали под технологию смешанной реальности Microsoft HoloLens,использующую 32-разрядную операционную систему Windows Holographic. Позднеедля удобства применения модели в пространстве музея ее экспортировали в планшет Lenovo, использующий технологию Google Tango.

Разработчики отмечают, что Microsoft HoloLens оказался не очень удачен для работы со сложными с точки зрения конфигурации моделями. Поэтому с учетом того, что за полгода технологии ушли вперед, в компании не исключают использование в перспективе других решений для смешанной реальности, например Google ARСore.

Минский музей стал вторым учреждением, которое обладает данной новинкой. Чуть раньше «Гейм стрим» разместили виртуальный «Штурмтигр» в британском Бовингтонском музее танков. Англичане стремились собрать всю коллекцию танков семейства «Тигр», но реальный «Штурмтигр» им заполучить не удалось.