В «Google Картах» появились видеоотзывы

Google запустила в рамках программы «Местные эксперты» новую функцию, которая позволяет пользователям публиковать в «Google Картах» видеоролики длительностью до 30 секунд. Нововведение незаметно для многих появилось ещё пару недель назад, но недавно компания начала уведомлять членов программы о новой возможности по электронной почте.
Раньше к различным местам в «Google Картах» можно было прикреплять только фотографии. Люди уже привыкли к коротким видеороликам, которые появляются в социальных сетях и рассказывают о тех или иных особенностях ресторанов, гостиниц и достопримечательностей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что похожую функцию готовит к глобальному запуску Google. С помощью неё вы, например, сможете показать миру, как готовят латте в вашей любимой кофейне.
Видео длительностью до 10 секунд можно записать прямо через приложение «Google Карты». Также есть возможность загрузить 30-секундный ролик из галереи устройства. Чтобы добавить видео, нужно выбрать место на карте, нажать сначала на «Добавить фото», а затем — на кнопку спуска затвора. Появится уведомление о новой функции, предлагающее записать ролик, удерживая палец на экране.
TechCrunch сообщает, что Google также тестирует функцию среди некоторых предприятий. Согласно рассылке купертинского гиганта, новая возможность пока доступна только пользователям Android.
Добавить комментарий