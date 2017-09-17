В «Google Картах» появились видеоотзывы

Google запустила в рамках программы «Местные эксперты» новую функцию, которая позволяет пользователям публиковать в «Google Картах» видеоролики длительностью до 30 секунд. Нововведение незаметно для многих появилось ещё пару недель назад, но недавно компания начала уведомлять членов программы о новой возможности по электронной почте.

Раньше к различным местам в «Google Картах» можно было прикреплять только фотографии. Люди уже привыкли к коротким видеороликам, которые появляются в социальных сетях и рассказывают о тех или иных особенностях ресторанов, гостиниц и достопримечательностей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что похожую функцию готовит к глобальному запуску Google. С помощью неё вы, например, сможете показать миру, как готовят латте в вашей любимой кофейне.

Видео длительностью до 10 секунд можно записать прямо через приложение «Google Карты». Также есть возможность загрузить 30-секундный ролик из галереи устройства. Чтобы добавить видео, нужно выбрать место на карте, нажать сначала на «Добавить фото», а затем — на кнопку спуска затвора. Появится уведомление о новой функции, предлагающее записать ролик, удерживая палец на экране.

TechCrunch сообщает, что Google также тестирует функцию среди некоторых предприятий. Согласно рассылке купертинского гиганта, новая возможность пока доступна только пользователям Android.