Компания beCloud расширила покрытие сети LTE в Минске и Минской области, включив новые базовые станции.

Так, в регионе заработали 24 дополнительные станции, 15 из которых - в Минске. Всего же в Минске насчитывается более 200 базовых станций LTE. Сеть LTE увеличила свой охват в Борисове, Дзержинске, Смолевичах, Боровлянах, Столбцах, Колядичах и агрогородке Лесной. Дополнительные базовые станции появились там, где отмечается рост потребления интернет-трафика.

Главное преимущество 4G - в скоростях мобильного интернета, которые почти в 3 раза выше показателей в сетях 3G: до 112 против 42 мегабит в секунду. Расширение сети LTE продолжится. До конца года кроме дополнительных базовых станций в населенных пунктах, где уже есть связь четвертого поколения, к сети LTE beCloud планирует подключить почти полсотни новых городов и поселков. Сейчас сеть LTE насчитывает более 670 базовых станций. Связью нового поколения могут пользоваться жители 50 населенных пунктов Беларуси.