Презентацию белорусской криптовалюты перенесли из-за нового декрета‍

Создатели первой белорусской криптовалюты "Талер" перенесли ее презентацию. Перенос связан с готовящимся к обнародованию декретом президента, который условно называют "О ПВТ 2.0".

"Создатели "Талера" получили информацию, что президентский декрет под условным названием "О ПВТ 2.0" может быть подписан в самое ближайшее время. И в нем очень большое внимание будет уделено либерализации технологий блокчейн. Соответственно, пресс-конференция переносится на неопределенный срок — но на ней, после подписания Декрета, в качестве экспертов выступят в том числе и разработчики этого документа. При этом сама система Талера продолжает работать и выполнять все транзакции", — рассказали организаторы пресс-конференции.

Известно, что первые транзакции в сети талера прошли еще 13 сентября. Но какое-то время сеть работала в закрытом режиме. Сайт проекта – taler.site – стал доступен только вечером 6 октября. С него теперь уже все желающие могут скачать кошельки, чтобы самим использовать талер, а также начать его майнинг (добычу) на собственных компьютерах.