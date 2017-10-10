Microsoft добавит Cortana в мобильные приложения Skype

«Умный» помощник Cortana будет доступен в мобильных приложениях Skype для iOS и Android. Об этом команда Skype рассказала в блоге компании.

В Microsoft считают, что Cortana поможет пользователям планировать время и поддерживать разговор. «Умный» помощник способен предложить ресторан или фильм, если разговор зайдет о походе в кино или ужине. Кроме того, Cortana анализирует входящие сообщения и предлагает варианты ответа., не выходя из приложения.

Microsoft начала предоставлять доступ к новой функции с 9 октября, пока ей могут воспользоваться только пользователи из США. В России голосовой помощник Cortana пока недоступен.