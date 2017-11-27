Во «ВКонтакте» появилась функция редактирования сообщений

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Во «ВКонтакте» произошло обновление сервиса сообщений — теперь пользователи смогут отредактировать отправленный текст.
Редактирование сообщений возможно в течение суток после отправки, а обновленные сообщения получат специальную отметку «ред.».
Кроме того, в рамках обновления была добавлена функция приглашения в беседу человека, которого нет в списке друзей пользователя. По сгенерированной ссылке к беседе может присоединиться любой человек.
Комментарии
дай какому нибудь viber, с whats up сделать мелкое но удобное улутшение, тут же соцсеть vk.com начинает подтягиваться, верните старый интерфейс редиски...невозможно нормально серфить.
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